La Fiscalía pide que el clan Sena sea declarado culpable en el caso Cecilia Strzyzowski: “Se creyeron impunes”

Se llevaron a cabo las declaraciones de cinco de los siete acusados y los alegatos finales en el juicio que se realiza en Resistencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, esperándose para este viernes que el jurado popular defina la sentencia para los imputados.

En sus alegatos, la Fiscalía y la querella solicitaron que todos los acusados sean encontrados culpables del crimen ocurrido el 2 de junio de 2023: César Sena y sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena, así como Fabiana González, Griselda Reinoso Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

La Fiscalía conformada por el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez, pidió sentencia de culpabilidad para el clan Sena, luego de que Emerenciano negara cualquier vínculo con el crimen y Marcela Acuña apuntara directamente contra su hijo César Sena, a quien apuntó como autor material del femicidio.

En tanto, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, todos ellos acusados de encubrimiento, se desligaron del femicidio que conmueve a la provincia del Chaco y al país.

Los alegatos de las defensas

Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, solicitó al jurado popular que no lo declare culpable en el caso al asegurar que “no existe ni una sola prueba” que incrimine a su cliente en el femicidio.

Por su parte, la defensora de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, sostuvo que su clienta encubrió el crimen pero no lo cometió. “Se trató de un encubrimiento agravado”, afirmó la abogada, afirmando que “no hubo plan para matar” a Cecilia Strzyzowski.

Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, principal acusado del crimen, expresó que “no tenemos la certeza” de que su cliente haya sido el autor del crimen, señalando que la investigación judicial “no pudo comprobar el crimen” porque, de hecho, el cuerpo de la víctima todavía no fue hallado.