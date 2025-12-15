La Finalissima entre Argentina y España tiene fecha confirmada: qué falta para que se haga oficial

El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal.

La Finalissima ya comienza a tomar forma y el duelo entre Argentina y España está cada vez más cerca de hacerse oficial. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el partido se disputará en marzo, y que ya existe un acuerdo cerrado con la UEFA, a la espera del anuncio formal.

El encuentro enfrentará al campeón de la Copa América, la Selección Argentina, con el ganador de la Eurocopa, España, en un cruce que volverá a reunir a los mejores de Sudamérica y Europa. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles, y aclaró que solo resta la confirmación oficial para que el evento quede completamente oficializado.

La Finalissima regresó al calendario internacional en 2022, cuando la Albiceleste se impuso por 3-0 ante Italia en Wembley, en una noche histórica para el equipo de Lionel Scaloni. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este certamen que ganó peso y atractivo en el fútbol mundial.

Por el momento, no se informaron de manera oficial la sede ni el horario, aunque se maneja como fecha tentativa el 27 de marzo y Qatar aparece como posible escenario del partido. Todos los detalles serán anunciados una vez que la UEFA haga oficial la organización del evento.

De esta manera, el fútbol internacional se prepara para un nuevo choque de campeones, con la Argentina y España como protagonistas de un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos del calendario 2026.