La filosa reflexión de Mica Viciconte luego de que Nicole Neumann la acusara de gritarles a sus hijas

La ex Combate escribió un fuerte mensaje contra las “personas falsas” y le lanzó una indirecta a la modelo.

Luego de que Fabián Cubero denunciara penalmente a Nicole Neumann por, según él, no haberle entregado a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna en tiempo y forma, la panelista se sacó y apuntó fuerte contra la pareja de su ex, Mica Viciconte.

Muy enojada por la actitud de Cubero, Nicole Neumann acusó a Mica Viciconte de no tratar como corresponde a las nenas. “Les depilaron las piernas a mis hijas, (Allegra) de 9 y (Sienna) 5 años. Mi hija de 6 le pidió (a Micaela) que se bañara y que se cambiara la ropa y ella le gritó ‘no tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer, no me toques'”, le contó a Karina Iavícoli para LAM (eltrece).

En la misma línea, Nicole aseguró que Mica tampoco ayudaría a sus hijas “con sus tareas” y que no sería tan unida a ellas como se muestra a través de las redes sociales.

En este contexto, Viciconte posteó en Instagram una foto luciendo sus zapatos, estirando sus piernas hacia el techo, y escribió un filoso mensaje ¿dirigido a Nicole?

“Lo que has oído de mi podría ser cierto o tan falso como la persona que te lo ha contado”, expresó. Y, sin nombrarla, le dio una recomendación: “Sé cuidadoso cuando des una información, podés lastimar sin necesidad”. ¿Qué dirá Nicole?