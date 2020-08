La fabulosa vida de Enrique Susini: fue pionero de la radio, se anticipó al WhatsApp y trajo la TV a la Argentina

Era otorrinolaring贸logo y oper贸 a Enrico Caruso, a Carlos Gardel y a Mar铆a Callas. En el cine, dirigi贸 a Vittorio de Sica. Y Evita nunca olvid贸 que 茅l la ayud贸 cuando la prohibieron en Radio Belgrano

En el D铆a de la Radio, nada mejor que entrevistar a alguien que es Susini, que tiene el mismo apellido del pionero.

Como un s铆mbolo que supera los l铆mites de la cronolog铆a, esta cr贸nica se asoma a la incre铆ble trayectoria de Enrique Tel茅maco Susini.

Su sobrino nieto, Gonzalo Susini, comienza el relato familiar:

-Enrique era el mayor de los hermanos de mi abuelo Hern谩n. Eran 11 hermanos, Enrique le llevaba 18 a帽os de diferencia a mi abuelo, que tambi茅n era m茅dico. Eran casi todos m茅dicos. Mi bisabuelo, el padre de Enrique y de mi abuelo, era m茅dico tambi茅n.

-驴Llegaste a conocerlo personalmente?

-S铆, s铆. Llegu茅 a conocerlo, 茅l ya muy grande por supuesto, yo ten铆a unos seis o siete a帽os cuando 茅l muri贸 en 1972, pero tuve mucha afinidad con mi abuelo, que era el menor de la familia, el chiquito. Yo viv铆a en Entre R铆os y era un cl谩sico ir a visitar a los t铆os abuelos y a Enrique en particular, en la calle Cerrito, frente a la embajada francesa, en un edificio que todav铆a est谩.

Ahora que se cumple el Centenario de la radio, hay mucha informaci贸n sobre lo que pas贸 aquel 27 de agosto de 1920 en el Teatro Coliseo. Pero se sabe muy poco sobre todo lo dem谩s que hizo Enrique Tel茅maco Susini. Por eso le preguntamos a Gonzalo qu茅 fue V铆a Radiar, otra de las creaciones de su t铆o abuelo:

-V铆a Radiar fue tambi茅n una genialidad de parte de 茅l y su grupo鈥 Hab铆an hecho la radio en el a帽o 20 y en 1927 se les ocurre鈥a ven铆an estudiando todas las consecuencias de la onda corta con fines medicinales鈥 y se les ocurre desembarcar con un sistema de radio de onda corta telegr谩fica. Y para eso comienzan en Europa para ver por d贸nde pod铆an estar las ciudades cabeceras. Pero no tuvieron cabida en Londres ni en Par铆s ni en Berl铆n, ya que las grandes empresas como la ITT o la Telefunken les bloqueaban toda posibilidad鈥 Sab铆an que ellos ten铆an esta idea y pod铆an hacer algo competitivo que los sorprendiese. Entonces Enrique dijo bueno鈥 vamos a ver si hacemos contacto con Espa帽a, donde en ese momento estaba Alfonso XIII. Se reunieron y como tuvieron muy buena relaci贸n personal llegaron a la conclusi贸n de que Espa帽a podr铆a ser la cabecera de playa. Enrique consigue un lugar donde poner una antena gigante que iba a recibir las ondas cortas. As铆 fue que en Madrid compr贸 unos terrenos, que no fue nada f谩cil, y en dos a帽os revolucionaron las telecomunicaciones.

Hoy usamos WhatsApp todos los d铆as. Aquella V铆a Radiar, que combinaba la radio de onda corta con la telegraf铆a, anticipaba las comunicaciones personales a distancia. Gonzalo se entusiasma:

-Claro, es muy claro el paralelismo鈥 Adem谩s en muy pocos meses se qued贸 con el monopolio de las comunicaciones entre Europa y la Argentina lo que hizo que bajasen los precios de una manera incre铆ble.

Esa novedad coincid铆a con la presencia de grandes contingentes de inmigrantes en la Argentina y por eso V铆a Radiar fue muy popular:

-Por supuesto, imaginate Julio la alegr铆a y la posibilidad de tanta gente que ven铆a a la Argentina y que dejaba a sus familiares directos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos鈥 lo mejor ven铆an para trabajar en la cosecha y volv铆an a Europa, y esta era una manera de estar en permanente contacto en tiempo real adem谩s, porque esta es la genialidad鈥 Mandaban un radio telegrama y llegaba en pocas horas.

Como hizo con cada uno de sus emprendimientos, despu茅s de un tiempo Susini vendi贸 V铆a Radiar. Y parece que lo hizo en condiciones muy ventajosas para 茅l:

-隆Lo vendieron demasiado bien!鈥 隆Mi abuelo me dec铆a que con ese dinero en ese momento te comprabas el transatl谩ntico Conte Verde, que viajaba a Europa, hasta con la gente adentro! Tuvieron V铆a Radiar poco tiempo, unos dos a帽os鈥 Se lo vendieron a la ITT, que es una compa帽铆a monstruo, un competidor directo y adem谩s se quedaron todo el grupo, Guerrico, Mugica, Romero Carranza, en el directorio de la empresa.

Durante esa breve etapa de V铆a Radiar, Susini vivi贸 experiencias novelescas:

-Enrique hablaba seis o siete idiomas. En Berl铆n o en Viena hablaba de igual a igual con los t茅cnicos. Despu茅s iba a Francia y hablaba perfecto franc茅s, por supuesto ingl茅s, y se mov铆a muy bien pero ten铆a ya un s茅quito de esp铆as de grandes compa帽铆as que le segu铆an los pasos鈥 hasta en los hoteles ten铆a que hablar con mucho cuidado y fijarse con qui茅n se reun铆a porque la presi贸n era terrible, porque sab铆an que cambiaba un poco la historia de las comunicaciones鈥 porque baj贸 el cost贸 en m谩s de diez veces lo que era la comunicaci贸n con Europa con esa genialidad de poner antenas y onda corta.

驴Y qu茅 hizo Enrique Tel茅maco Susini luego de vender V铆a Radiar? Era 1930, 茅l ten铆a menos de cuarenta a帽os:

-Venden en el a帽o 30, como que eran cient铆ficos, 茅poca el fin de la belle epoque, crisis en las bolsas, el peor momento econ贸mico en mucho tiempo con una crisis global鈥 En Argentina cae Yrigoyen, el mundo entero estaba en cr铆sis. Como te dije, ellos venden la empresa en una cifra sideral y Enrique se va a los Estados Unidos, a California鈥 y se trae los planos de la Metro Goldwyn Mayer.

Ese fue el principio de la nueva pasi贸n de Enrique Tel茅maco Susini, luego de la radio y despu茅s de las comunicaciones personales.

Hab铆a llegado el momento del cine:

-Estudia cine, estudia todo lo que es sistemas de producci贸n, trae especialistas internacionales, a John Alton un h煤ngaro que era un genio, trae sonidistas鈥 Y compra una quinta, un predio en Munro y dice bueno vamos a fundar el equivalente de la Metro aqu铆 en la Argentina. Y as铆 lo hicieron. Compraron la quinta 鈥淟a Algovia鈥 en lo que entonces era pr谩cticamente una zona rural y autom谩ticamente se fue transformando en un polo de desarrollo audiovisual.

Y as铆 naci贸 Lumiton, que era 鈥渓uz y sonido鈥濃

Las pel铆culas de Lumiton ten铆an una cl谩sica presentaci贸n, que era el sello que las identificaba:

-Todos hemos visto la presentaci贸n de Lumiton, que era el hombre que golpeaba un gong鈥e trataba de primer bailar铆n del Teatro Col贸n, Michel Borowsky. Bueno, eso despu茅s lo copiaron los ingleses y ellos, el grupo de Susini, en lugar de hacer un juicio por usurpaci贸n de la propiedad intelectual y buscar resarcimiento econ贸mico, se pusieron contentos y dijeron quiere decir que estamos haciendo las cosas bien si los ingleses nos copian鈥

La primera pel铆cula de Lumiton fue 鈥淟os tres berretines鈥 y Gonzalo nos relata esa historia:

-En un momento de crisis mundial ellos apostaron al lanzamiento de una empresa cinematogr谩fica para producir desde cero. Y para la primera pel铆cula contratan a Luis Arata, a Luis Sandrini, a Luisa Vehil, y transforman la obra de teatro 鈥淟os tres berretines鈥 en un gui贸n cinematogr谩fico. Con un resultado extraordinario, fue incre铆ble el suceso. Adem谩s realmente fue la primera pel铆cula del cine argentino con gui贸n y hablada鈥 No la primera con sonido, que ser铆a 鈥淭ango鈥, que ten铆a m煤sica pregrabada鈥 Pero 鈥淟os tres berretines鈥 ten铆a argumento y gui贸n.

Seg煤n los historiadores, 鈥淟os tres berretines鈥 tuvo un costo de diez mil pesos de la 茅poca. Y recaud贸 un mill贸n.

Fue la primera de las 99 pel铆culas que se filmaron en los estudios de la Avenida Mitre 2351, donde entre muchos otros comenzaron su carrera Mirtha Legrand, Mecha Ortiz, Juan Carlos Thorry, Susana Freyre, Olga Zubarry, Nin铆 Marshall y Hugo del Carril.

Enrique Tel茅maco Susini no s贸lo fue el l铆der de la empresa, sino que adem谩s compuso la m煤sica de varias pel铆culas, escribi贸 guiones y fue director de muchos filmes:

-Es as铆 Julio鈥 Y con 鈥淟a chismosa鈥, una de las pel铆culas que 茅l dirigi贸 y en la que actuaba Lola Membrives, gan贸 el primer premio internacional del cine argentino鈥 Fue en el Festival de Venecia de 1938, donde le dieron la Copa de Plata al mejor director de cine鈥

Susini alternaba su actividad en Munro con los trabajos que hac铆a en Europa, donde comparti贸 el set con uno de los m谩s grandes de la historia del cine:

-Lo dirigi贸 a Vittorio de Sica鈥 Fue en la pel铆cula 鈥淔inisce sempre cos铆鈥, en 1939鈥 con Vittorio De Sica, Nedda Francy y Roberto Ray鈥 Es que a Enrique se lo conoc铆a mucho en Europa鈥 脡l dirigi贸 teatro en Europa鈥 Fue director de 贸peras en la Scala de Mil谩n鈥 donde dirigi贸 鈥淥beron鈥 鈥 En las Termas de Caracalla鈥 En Viena鈥 茅l b谩sicamente era regisseur de 贸pera, adem谩s de profesor de canto y viol铆n鈥

El pionero de la radio en la Argentina era m茅dico. Se hab铆a recibido a los 23 a帽os y lo mismo que su padre se especializ贸 en otorrinolaringolog铆a.

En este aspecto, Gonzalo tambi茅n nos regala un t铆tulo:

-La oper贸 a Mar铆a Callas, lo oper贸 a Caruso, lo oper贸 a Gardel鈥

-驴La oper贸 a Mar铆a Callas?

-En una gira que estaba haciendo por la Argentina, Mar铆a Callas se qued贸 sin voz. Cuando 茅l la atendi贸, Mar铆a Callas en ese momento no era el bomb贸n que nosotros vimos despu茅s con Onassis, sino que era muy robusta鈥 Entonces le dijo que ten铆a que bajar varios kilos鈥 隆Se enoj贸!鈥 Y se fue鈥 Ella llam贸 a Italia a su productor y coment贸 eso, pero le dicen mira est谩s con uno de los especialistas m谩s importantes del mundo en otorrinolog铆a, si te dijo eso, hacelo鈥 Baj贸 la cabeza peg贸 la vuelta y a los dos o tres d铆as鈥︹漛ueno doctor, ac谩 estoy鈥︹

-驴Y con Caruso?

-A Caruso lo oper贸 y tambi茅n lo dirigi贸鈥

Un testimonio de esa vinculaci贸n de Susini con Caruso es una caricatura que el gran tenor le hizo a Enrique. Est谩 fechada en 1915, a帽o en el que Enrico cant贸 en Buenos Aires.

Pero nos falta saber lo de Gardel:

-Enrique recompon铆a gargantas y mi abuelo me contaba que Gardel lo quer铆a much铆simo a Enrique, lo contrat贸 para muchos eventos鈥 para muchas obras que hicieron鈥 y en un momento dado viajan a Europa en el Conte Verde en el a帽o鈥 27 creo鈥 iba toda la familia, mi abuelo, varios hermanos鈥 y se acercan a la barra y mi abuelo lo ve que estaba Enrique hablando con dos personas a mi abuelo le dio un poco de verg眉enza y sigui贸 de largo, pero Enrique lo llam贸 y le dijo ven铆鈥 que te voy a presentar a unos amigos鈥 Mira ac谩 est谩 Carlos Gardel鈥 y este otro se帽or es Irineo Leguisamo鈥

Esa relaci贸n de Susini con Gardel parece ser el fundamento de un hecho hist贸rico en la carrera del Zorzal:

-Despu茅s con Carlos Gardel se conocen mucho y en un momento lo revisa y le dice que ten铆a una deformaci贸n en las cuerdas vocales, que ten铆a un semitono m谩s de lo normal, consecuencia de esforzar mucho su voz鈥 Entonces le dice, 鈥榤ire lamentablemente usted con Razzano se tiene que separar porque es totalmente diferente el tono de voz de uno con el tono de voz del otro鈥’ Y le sugiri贸 que se separase de Razzano porque ese d煤o as铆 no pod铆a funcionar si 茅l quer铆a realmente continuar si carrera.

La incre铆ble trayectoria de Enrique Tel茅maco Susini sigui贸 luego de que abandonara Lumiton:

-Se dedic贸 al cine fuera del pa铆s y tambi茅n dirigi贸 durante siete u ocho a帽os el Teatro Ode贸n鈥 lo arrend贸 y all铆 se estrenaron las obras m谩s importantes de ese momento. Puso en escena a Pirandello, por ejemplo. Y despu茅s se le ocurre hacer el Festival Internacional el festival del cine en Mar del Plata鈥

-驴Ese Festival del que nunca se habla, el de 1948?

-Exactamente, fue en ese a帽o鈥 Y ya era una etapa donde todo ten铆a que pasar por el gobierno y las actitudes individuales y la iniciativa propia eran un poco limitadas鈥 Enrique y su grupo, en cambio, estaban acostumbrados a hacer鈥 ellos dec铆an vamos a hacer esto y lo hac铆an鈥 Y ya entraban a una etapa en la que para todo se ten铆a que pedir permiso, donde todo ten铆a que estar sujeto a la aprobaci贸n gubernamental y entonces un poco bajan los decibeles y Enrique se lanza a hacer en Mar del Plata su festival de cine y quer铆a convertirlo en algo similar al de Cannes鈥

-Luego, varios a帽os despu茅s, se hizo el famoso festival de 1954鈥

-S铆, Enrique lo hizo en 1948 y en casa siempre hablaron de que lo boicoteaban porque no quer铆a que 茅l fuese el protagonista, quer铆an que el protagonista fuese el gobierno鈥 Boicotearon mucho ese Festival y por eso no se sigui贸 haciendo por algunos a帽os鈥

En los archivos se puede encontrar un noticiero de marzo de 1948, donde se lo ve a Enrique Tel茅maco Susini dirigiendo la preparaci贸n de ese Festival de Mar del Plata. Al menos, hay un documento.

En cambio, de la participaci贸n de Susini en la llegada de la televisi贸n a la Argentina apenas tenemos -por ahora- el testimonio de su sobrino nieto:

-Ellos, el grupo, en los a帽os 30 ya quer铆an traer la TV a la Argentina y pelearon mucho para eso pero se encontraban siempre con alguna traba o con alg煤n tema gubernamental que les restaba apoyo. Cuando se lanzan con Lumiton prepararon mucha gente, much铆sima gente鈥 Las instalaciones los escenarios del Festival de Cine de Mar del Plata los hicieron los carpinteros de Lumiton鈥 Enrique dec铆a 鈥渂ueno, tenemos un nuevo proyecto鈥︹ y sal铆an todos corriendo, los t茅cnicos, los tiracables, los carpinteros, los iluminadores鈥 Siempre eran los mismos , un equipo que se repet铆a. Y esa gente es la que 茅l lleva a la televisi贸n鈥

Era 1951. Ya no era la radio, tampoco V铆a Radiar, ni Lumiton, ni el Festival. Ahora, Susini ten铆a el prop贸sito de desarrollar la televisi贸n:

-Estamos en plena 茅poca de Per贸n, necesitamos un interlocutor v谩lido鈥 entonces piden una audiencia con el presidente. Enrique va con Guerrico, que era un genio en la parte t茅cnica鈥 Ven铆an estudiando todo, hab铆an estado en EEUU y en Europa para ver qu茅 sistema era el m谩s conveniente鈥 Per贸n les concede la reuni贸n y los acompa帽a Jaime Yankelevich, que estaba a cargo de la parte comercial. A Jaime ya lo conoc铆an ellos de los a帽os 20 por la radio, porque Jaime era proveedor de los equipos de radio con su negocio de la calle Entre R铆os.

-Y lo van a ver a Per贸n鈥

-S铆, lo van a ver y para sorpresa de ellos en el despacho tambi茅n estaba Evita, que fue la gran promotora porque cuando empezaron a hablar ella ya estaba al tanto de todo. Per贸n le dice鈥 mire doctor, ya sabemos cu谩l es el motivo de su visita antes de que usted me diga nada y para que no se inquiete le digo que su proyecto ya est谩 aprobado. Queremos traer la televisi贸n ac谩 y es m谩s鈥 si no lo hago, Evita no me deja entrar a la habitaci贸n鈥 As铆 que s铆 o s铆 tengo que traer la TV a la Argentina鈥

Fue entonces cuando habl贸 Evita:

-Ella lo mir贸 a Enrique y le dijo鈥︹漎o quise estar en esta reuni贸n porque le quer铆a agradecer鈥 Una vez a mi me dijeron que no pod铆a trabajar en Radio Belgrano porque era la amante de un coronel y me qued茅 fuera de Radio Belgrano, me cerraron las puertas 鈥 usted se enter贸, llam贸 inmediatamente a Radio Belgrano y usted tuvo un gesto muy noble conmigo, intercedi贸 y dijo que una persona no pod铆a quedarse sin su trabajo por cuestiones personales鈥︹

Cuando se hizo la primera transmisi贸n de la televisi贸n argentina, Enrique Tel茅maco Susini no s贸lo era el Director General del Canal 7 sino que adem谩s fue el primer camar贸grafo.

Pocos meses despu茅s, disgustado por determinadas circunstancias pol铆ticas, se alej贸 de la televisi贸n.

Pronto tuvo nuevos proyectos. Su sobrino nieto Gonzalo Susini los detalla:

-Estuvo en 1957 en el Festival de la Vendimia en Mendoza y puso por primera vez pantallas gigantes en el escenario鈥 Y tambi茅n fund贸 Telpin, la empresa telef贸nica de Pinamar, la primera cooperativa telef贸nica鈥en铆a una energ铆a imposible de alcanzar鈥 luego invitaba a todos los operarios a comer en su casa, cocinaba 茅l鈥 隆y terminaba cantado y tocando en un piano de cola!鈥

Una persona normal pasa a la historia con una sola de las creaciones de Enrique Tel茅maco Susini. Apenas una de estas actividades cubren la vida entera de alguien con pasta de emprendedor.

Pero 茅l fue un caso excepcional. Quiz谩s alguna vez haya que contar su historia en una miniserie. O en una comedia musical.

Este cronista lo conoci贸 personalmente, en 1967, cuando lo entrevist贸 en su casa de la calle Arroyo para el Noticiero 13.

Si esa entrevista se hiciese hoy, seguramente Susini nos dir铆a que Facebook, Instagram, Zoom o StreamYard ya fueron.

Y nos sorprender铆a con algo nuevo para reemplazarlos.