“La estrategia sanitaria de Formosa es hasta el momento la más exitosa del país frente a la pandemia” consideró Gildo Insfrán

Al brindar una detallada respuesta a una carta enviada por el senador Luis Naidenoff, el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, consideró que “la estrategia sanitaria de Formosa es hasta el momento la más exitosa del país frente a la pandemia”.



Insfrán respondió punto por punto cada concepto, y explicó por qué la provincia decidió volver a Fase 1 en las ciudades y departamentos con brotes de coronavirus.

“(…) las mejores estrategias sanitarias son las que responden más rápida y adecuadamente a la evolución epidemiológica de cada lugar. Esto implica que ante una situación de brote de contagios, lo más adecuado es restringir la circulación de personas y de actividades que puedan generar un aumento de los contagios mientras se realiza la investigación epidemiológica en terreno, con búsqueda activa de casos e identificación y aislamiento de contactos estrechos. Esta es la línea de acción que hemos adoptado en la Provincia de Formosa, y es la misma que se sigue en los lugares del mundo que pueden exhibir los mejores resultados en la lucha frente a la pandemia” subrayó.



En ese sentido recordó el primer mandatario “En efecto, de la cifra actual de 1.770.715 de contagios en el país desde el inicio de la pandemia, menos de mil casos corresponden a Formosa, y de 45.125 fallecimientos por coronavirus, solo 6 se produjeron en nuestra provincia. Siendo estos indicadores objetivos los que determinan el éxito o fracaso de cualquier estrategia sanitaria frente a una pandemia, queda claro el acierto y la efectividad del trabajo que venimos realizando, unidos, Gobierno y Pueblo de Formosa” explicó el primer mandatario.



Cuarentena domiciliaria



El gobernador también se refirió a la propuesta de que personas con COVID-19 asintomáticas o con síntomas leves, realicen el aislamiento en sus domicilios, a lo que Insfrán explicó que está comprobado en el mundo que esta propuesta solo puede tener trágicas consecuencias.



Refirió que países como España, Francia e Italia implementaron la medida y hoy esos tres países en conjunto superan los 7,5 millones de contagios y los 210 mil muertos: “Proyectando proporcionalmente esos números a nuestra población, Formosa tendría más de 800 muertos por COVID-19. El desacierto de la cuarentena domiciliaria que usted propone también puede verse en los indicadores sanitarios de otras jurisdicciones de nuestro país. Sin ir más lejos, esa ha sido la estrategia adoptada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hasta el día de la fecha se han reportado 191.279 casos positivos y 6.034 muertes. Nuevamente, si extrapolamos esas tasas a nuestra población, ya tendríamos que lamentar en Formosa más de 39 mil contagios y más de 1.200 muertes por COVID-19” agregó.

Consideró un desacierto esta propuesta, teniendo en cuenta que fracasó en otros lugares, y aquí se evitaron contagios y se salvaron miles de vidas.



Laboratorios



Recordó el gobernador que al inicio de la pandemia en Argentina únicamente el Instituto Malbrán contaba con la tecnología necesaria para el procesamiento de las muestras, pero al poco tiempo la provincia de Formosa logró que el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” fuera uno de los primeros laboratorios en la región en ser habilitados para procesar las pruebas de PCR para detección de coronavirus con certificación de calidad y seguridad del Instituto Malbrán.



Dijo que desde entonces se continuó avanzando en el proceso de fortalecimiento de la red de laboratorios en toda la provincia, en la adquisición de insumos y equipamiento innovador diseñado en el país, y en la capacitación permanente del personal de salud. Acciones que han permitido multiplicar la capacidad de testeo y procesamiento de muestras en todo el territorio provincial.



“Este trabajo profesional, multidisciplinar y coordinado nos permiten realizar detecciones tempranas para tomar las medidas sanitarias más adecuadas acorde a la evolución epidemiológica de cada lugar, a la vez que permite al personal esencial o residentes de zonas con incidencia diferenciada de COVID-19 a que obtengan su test de manera gratuita y en sus respectivas localidades, con la posibilidad de consultar digitalmente los resultados de sus testeos en las plataformas virtuales del Gobierno de la Provincia de Formosa” subrayó el gobernador.



En este contexto, graficó que se realizaron 49.488 testeos en toda la provincia desde el inicio de la pandemia, con una positividad del 1,75%, la más baja del país.



Falso dilema



Indicó que los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19 a la humanidad no son sencillos ni fáciles de enfrentar. Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas están a la vista en todos los países del mundo, sin excepciones, “por ello ha sido falso el dilema de Economía o Salud que se planteó reiteradamente al inicio de la pandemia, y que algunos aún repiten, porque el devenir del tiempo demostró que aún los países que fueron reticentes a tomar medidas sanitarias de restricción de circulación y actividades para favorecer su economía, terminaron sufriendo caídas en la actividad económica iguales o aún peores que las verificadas en los países que sí decidieron priorizar la vida y la salud de su población”.



En este orden, reflexionó en que “el análisis comprobado que puede efectuarse entre diferentes países, también cabe con relación a las diferentes provincias de un mismo país. No existe economía sin salud. Por ello, durante una pandemia las actividades sociales, recreativas y económicas deben estar adecuadas en su ejercicio al riesgo sanitario que existe en cada momento y lugar”.



Garantizar la vida



Para Insfrán, con relación a la necesidad de conciliación de los diversos derechos y valores en juego, desde una perspectiva humanista e ideológica “esa compatibilización debe darse garantizando la vida y la salud pública, ya que ellas no pueden quedar subordinadas a los intereses políticos, económicos ni de cualquier naturaleza que algunos pretendan imponer al resto de la comunidad”.



Asimismo, “el bienestar general no puede estar supeditado a los deseos y exigencias de sector alguno, ni tampoco de persona alguna que pretenda un ejercicio absoluto y egoísta de sus derechos en desmedro de los derechos de los demás y de los derechos colectivos de toda la comunidad. La política tiene la responsabilidad de gestionar estas tensiones naturales, velando por el interés general y, especialmente en tiempos pandemia, priorizando la vida como bien superior a resguardar” insistió.



Estrategia local

El primer mandatario, enfatizó que “la estrategia sanitaria de Formosa, es hasta el momento, la más exitosa del país frente a la pandemia. Este logro ha sido posible porque a la par de la política sanitaria provincial, ha existido un protagonismo y alto compromiso de la comunidad formoseña en el cuidado de la salud y la vida”.

Para cerrar, valoró que “esa responsabilidad se ha visto reflejada también en el cumplimiento generalizado de las medidas y protocolos dispuestos para el territorio provincial” y subrayó que “el supuesto temor en la población como usted dice (…) y el verdadero peligro, yace en la misma pandemia y en el enfrentar cotidianamente a un virus potencialmente letal, que puede afectar gravemente la salud de cualquier persona y puede llevarse la vida propia o la de los seres más queridos”.

Insfrán comentó que ante esta realidad, “opinar que en una pandemia las medidas sanitarias son las que generan temor -antes que el propio virus- es algo tan erróneo como confundir el remedio con la enfermedad”.