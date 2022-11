La “Enfermedad X”: hay 25 virus bajo el microscopio de la OMS por temor a nuevas pandemias

Los temores de que un virus desate en los próximos años una nueva pandemia de una enfermedad desconocida hasta ahora (que los científicos llaman “Enfermedad X”) obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a comenzar a trabajar en la elaboración de una nueva lista de patógenos sobre los que hay que estar atentos.

“Centrarse en patógenos prioritarios y familias de virus para la investigación y el desarrollo de las contramedidas es esencial para tener una respuesta epidémica y pandémica efectiva y rápida”, afirmó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

“Sin inversiones significativas en I+D (investigación + desarrollo) antes de la pandemia de covid-19, hubiera sido imposible tener unas vacunas seguras y efectivas desarrolladas en un tiempo récord”, agregó.

Los científicos estiman que las aves y los mamíferos albergan aproximadamente 1,7 millones de virus, incluidos unos 700.000 con “potencial zoonótico”, lo que significa que podrían propagarse a las personas.

Para buscar evitar futuras pandemias, la OMS convocó a más de 300 científicos que estudiarán más de 25 familias de virus y bacterias antes de que ataquen y tendrán la misión de vigilar el surgimiento de la “Enfermedad X”, un patógeno desconocido que podría causar una epidemia internacional grave.

Según la OMS, “la enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno que actualmente se desconoce que cause una enfermedad humana”.

“La enfermedad X es causada por el patógeno X, un agente infeccioso que actualmente no se sabe que cause una enfermedad humana, pero es un agente etiológico de un brote futuro con potencial epidémico o pandémico”, explicó la revista especializada The Lancet Infectious Diseases.

La lista de virus y bacterias bajo el microscopio de la OMS se publicó por primera vez en 2017 e incluye los virus del Covid-19, del Ébola y de Marburgo; la fiebre de Lassa, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), el virus Nipah y el Zika.

Para cada patógeno identificado como prioritario, los expertos precisarán las lagunas de conocimiento y las investigaciones prioritarias.

“Esta lista de patógenos prioritarios se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad científica sobre dónde concentrar las energías para gestionar la próxima amenaza”, dijo el Dr. Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS.

La nueva investigación de la OMS llega en medio de una creciente evidencia de que la amenaza de que la zoonosis salte a los humanos se está acelerando debido a la urbanización, la deforestación y el cambio climático. En África, por ejemplo, el número de brotes causados ​​por enfermedades zoonóticas aumentó un 63% en la última década.

Mientras tanto, semanas atrás, científicos en Canadá descubrieron que el derretimiento de los glaciares pronto podría exponer virus congelados que representan una amenaza para los humanos.