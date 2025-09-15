La emotiva sorpresa de las hijas de Wanda Nara a su mamá al llegar a su hogar tras su viaje a Punta del Este

Las valijas aún reposaban en el centro de la sala, como un testigo silencioso de la transición entre dos mundos. Wanda Nara concluyó su viaje a Uruguay y regresó a la Argentina, dejando tras de sí imágenes cargadas de nostalgia y reencuentro. Fue la propia empresaria y conductora televisiva quien, antes de abandonar Punta del Este, compartió en sus redes sociales una postal que parecía condensar el adiós y la promesa del regreso: una residencia costera invadida por la luz, decorada en tonos claros, desde donde se divisaban ventanales gigantes que daban la impresión de que el mar mismo se adentraba en el hogar. En el centro, una valija plateada, adornada con adhesivos de ciudades que alguna vez la vieron partir, y sobre ella, un equipaje de mano. ¿Hay mejor símbolo del final de un viaje y el comienzo de otro?

Al arribar a su departamento en el Chateau Libertador de Buenos Aires, la empresaria fue recibida con una sorpresa que difícilmente olvidará. El acceso a su vivienda, revestido en mármol claro, se transformó en escenario de un tributo íntimo: “Te amo, mamá”, dijeron los pétalos de rosas rojas, cuidadosamente dispuestos sobre el suelo por las manos de sus hijas. Un corazón de gran tamaño reforzaba el mensaje, acogiendo en su interior una rosa natural, única y vibrante, como un eco palpable del afecto familiar. El ambiente minimalista, bañado por una luz suave, parecía abrazar a la recién llegada, sellando el reencuentro con un susurro: el hogar es ese lugar donde los gestos pequeños se vuelven gigantes.

Las redes sociales se inundaron pronto de estas escenas cotidianas pero profundamente personales. Cada detalle –desde las maletas listas en un espacio frente al mar hasta la bienvenida con flores y pétalos en la capital argentina– resonó entre los seguidores de Wanda, quienes atestiguaron a la distancia la importancia de los rituales en cada regreso. ¿De qué está hecho el retorno, sino de estos momentos simples, cálidos y honestos?

Wanda Nara y una postal

Wanda Nara y una postal antes de su regreso a la Argentina

Cabe recordar qu este viaje también fue el marco para confirmar que Wanda había comenzado una relación, de la que empezó a dar detalles en el último tiempo.

Así, la presentadora de Bake Off Famosos compartió con sus 17 millones de seguidores la piscina que tiene su hogar y a la hora de mostrar la galería de la propiedad, donde tiene armado un pequeño living de exterior, Martín Migueles se cruza en el plano luciendo un short y un buzo de color blanco, de espaldas a la cámara.

Wanda Nara mostró a su nuevo pretendiente

La confirmación de esta relación llegó por medio de las redes sociales de la mediática, quien luego de unos minutos, decidió eliminar la publicación. Se trató de un video, grabado durante la noche en la que Zaira celebró su cumpleaños número 37, que mostró a la conductora parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado. A su lado, Migueles le acariciaba suavemente el vientre.

Como no podía ser de otra manera, este viaje y esta incipiente relación no pudieron escapar de la polémica y las especulaciones. Juariu, panelista de Cortá por Lozano (Telefe), identificó uno de los últimos videos que compartió Natt Córdoba. Uno de los tapes publicados en las historias de Nat captó la escena de Wanda sentada en un sillón del deck, arropada con una manta y conversando con sus invitados.

Sobre la convivencia en ese viaje, Córdoba escribió: “Todavía no sabemos qué hace ella en la convivencia”, aportando un toque de humor al relato. Sin embargo, el foco de Juariu no estuvo en los gestos ni en las palabras, sino en la escenografía del encuentro, puntualmente en un detalle sobre la mesa, donde podía apreciar un test de embarazo.