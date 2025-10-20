La DPV concluyó las obras del reservorio de agua dulce en Buena Vista

Además avanzan los trabajos de estabilizado granular sobre la Ruta

Provincial N°4, en el tramo Buena Vista – Primera Punta, con el fin de

mejorar la transitabilidad y conectividad en esta zona del interior

formoseño.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial

de Vialidad (DPV), se refirió a las obras finalizadas en Buena Vista,

específicamente el reservorio de agua cruda, “crucial para la localidad y sus

colonias”.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR), puntualizó que “durante estos días estuvimos recorriendo la

zona norte de la provincia donde tenemos varias obras en ejecución y

algunas ya han finalizado”.

En este sentido, nombró el caso del reservorio de agua cruda para la planta

potabilizadora de Buena Vista, “una obra muy importante y necesaria, no

solo para la localidad, sino también para todas las colonias vecinas”.

Subrayó que la obra “tiene una ubicación fundamental” porque “la

construcción del reservorio se dio a escasos 80 metros del Riacho Porteño,

lo que va a permitir recargar con agua dulce al reservorio, que tiene una

capacidad superior a los 500.000 metros cúbicos”.

De esta manera, Caffa comentó que “se aprovechó una zona que tiene un

suelo apto, que permite almacenar el agua en suelo arcilloso, y está cerca

de la localidad”, añadiendo que “esa recarga se va a hacer con las aguas del

riacho y en periodos de lluvia”, destacando que “tiene también un sistema

de cosecha de agua que va a permitir captar el líquido por un anillo

perimetral”.

Asimismo, valoró que “en Formosa vivimos una realidad totalmente

diferente a la que se vive en el resto de la República”, recordando que “no

solo acá sino también en todas las provincias han paralizado todas las obras

que tenían financiamiento nacional”.

En este punto, precisó que “acá (Formosa) teníamos más de 50 obras

importantes con financiamiento de Nación”, detallando que “en la parte

vial teníamos más de ocho contratos de pavimentación, como por ejemplo

en distintos tramos de la autovía en la Ruta Nacional 11, la pavimentación

de la Ruta Provincial N° 8, N° 6, N° 23 y la N° 6”.

Lamentando que “han quedado totalmente paralizadas, desfinanciadas, y no

solo eso sino que también el Gobierno nacional adeuda a las contratistas el

pago del certificado de obras ya ejecutadas”.

Pero, puso en valor que “a contramano de eso, acá en la provincia no nos

detenemos”, ya que “se continúa con distintos frentes de obras e

infraestructuras viales, educativas, centros de salud, hospitales y más”.

“Es justamente una política totalmente diferente a la que lleva en marcha el

Gobierno nacional”, insistió el funcionario y mencionó que “aparte de

cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado como la salud,

educación, seguridad y pago de los sueldos, el Gobierno de Formosa se

administra de tal forma de que se dispongan recursos para continuar

ejecutando obras públicas”.

De este modo, sostuvo que “se van a seguir ejecutando e inaugurando

obras, porque hay una planificación, que es una característica que tiene el

Modelo Formoseño”.