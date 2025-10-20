La DPV concluyó las obras del reservorio de agua dulce en Buena Vista

Además avanzan los trabajos de estabilizado granular sobre la Ruta
Provincial N°4, en el tramo Buena Vista – Primera Punta, con el fin de
mejorar la transitabilidad y conectividad en esta zona del interior
formoseño.
El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial
de Vialidad (DPV), se refirió a las obras finalizadas en Buena Vista,
específicamente el reservorio de agua cruda, “crucial para la localidad y sus
colonias”.
En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR), puntualizó que “durante estos días estuvimos recorriendo la
zona norte de la provincia donde tenemos varias obras en ejecución y
algunas ya han finalizado”.
En este sentido, nombró el caso del reservorio de agua cruda para la planta
potabilizadora de Buena Vista, “una obra muy importante y necesaria, no
solo para la localidad, sino también para todas las colonias vecinas”.
Subrayó que la obra “tiene una ubicación fundamental” porque “la
construcción del reservorio se dio a escasos 80 metros del Riacho Porteño,
lo que va a permitir recargar con agua dulce al reservorio, que tiene una
capacidad superior a los 500.000 metros cúbicos”.
De esta manera, Caffa comentó que “se aprovechó una zona que tiene un
suelo apto, que permite almacenar el agua en suelo arcilloso, y está cerca
de la localidad”, añadiendo que “esa recarga se va a hacer con las aguas del
riacho y en periodos de lluvia”, destacando que “tiene también un sistema
de cosecha de agua que va a permitir captar el líquido por un anillo
perimetral”.
Asimismo, valoró que “en Formosa vivimos una realidad totalmente
diferente a la que se vive en el resto de la República”, recordando que “no
solo acá sino también en todas las provincias han paralizado todas las obras
que tenían financiamiento nacional”.
En este punto, precisó que “acá (Formosa) teníamos más de 50 obras
importantes con financiamiento de Nación”, detallando que “en la parte
vial teníamos más de ocho contratos de pavimentación, como por ejemplo
en distintos tramos de la autovía en la Ruta Nacional 11, la pavimentación
de la Ruta Provincial N° 8, N° 6, N° 23 y la N° 6”.
Lamentando que “han quedado totalmente paralizadas, desfinanciadas, y no
solo eso sino que también el Gobierno nacional adeuda a las contratistas el
pago del certificado de obras ya ejecutadas”.
Pero, puso en valor que “a contramano de eso, acá en la provincia no nos
detenemos”, ya que “se continúa con distintos frentes de obras e
infraestructuras viales, educativas, centros de salud, hospitales y más”.
“Es justamente una política totalmente diferente a la que lleva en marcha el
Gobierno nacional”, insistió el funcionario y mencionó que “aparte de
cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado como la salud,
educación, seguridad y pago de los sueldos, el Gobierno de Formosa se
administra de tal forma de que se dispongan recursos para continuar
ejecutando obras públicas”.
De este modo, sostuvo que “se van a seguir ejecutando e inaugurando
obras, porque hay una planificación, que es una característica que tiene el
Modelo Formoseño”.