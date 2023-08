La devaluación se siente en las góndolas con aumentos de hasta 30% y sin cuotas para financiar compras

鈥淪ubimos los precios y cortamos cuotas鈥, se sinceraron en un importante retail de art铆culos para el hogar, ante la consulta de Infobae. En otra cadena agregaron: 鈥淭en铆amos una promo para el D铆a del Ni帽o, con una serie de productos. Evaluamos darla de baja hasta tener m谩s claro el escenario de precios y luego se resolvi贸 mantenerla, pero sin las 6 cuotas o m谩s sin inter茅s鈥.

Son dos ejemplos de lo que est谩 sucediendo a nivel general en toda la econom铆a tras la devaluaci贸n del 18% definida por el equipo econ贸mico luego de las PASO.

Tras sus an谩lisis de costos, muchas empresas ya ajustaron sus listas de precios y enviaron a sus clientes aumentos de entre 15% y 30%, seg煤n el rubro y el producto. Advierten que a la inflaci贸n (de 6,3% en julio) y al impuesto PAIS del 7,5%, que afecta a todos los bienes importados salvo contadas excepciones, se le sum贸 ahora la suba de 22% del d贸lar oficial del lunes, lo que gener贸 un fuerte incremento de costos que debe, seg煤n las compa帽铆as, ser trasladado a las g贸ndolas.

A sabiendas de que las cadenas no aceptar铆an ning煤n aumento por anticipado, muchas firmas ya transmitieron que los incrementos deber铆an rondar entre 15 y 20 por ciento

Pero no todas las empresas pudieron realizar los ajustes correspondientes. Ser parte del programa Precios Justos, en el cual muchas se mantienen para poder tener aprobaci贸n de importaciones (SIRAs) las obliga a tener que negociar con el Gobierno los pr贸ximos incrementos. Esa discusi贸n comenz贸 este martes y luego de los primeros encuentros con supermercados, mayoristas y algunas empresas proveedoras, la decisi贸n oficial fue otorgar s贸lo 5% mensual de incremento por los pr贸ximos 90 d铆as. A cambio, los negociadores oficiales prometieron alivio fiscal para compensar el atraso de precios. Lidera estas discusiones Guillermo Michel, titular de la Aduana y mano derecha del ministro de Econom铆a, Sergio Massa.

Tal como tem铆an en el sector privado, el ajuste se decidi贸 de forma unilateral y qued贸 muy lejos del 20% promedio que reclamaban las empresas.

La decisi贸n fue comunicada primero a los supermercados de la Asociaci贸n de Supermercados Unidos (ASU) y a los mayoristas reunidos en la C谩mara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y posteriormente a algunas empresas que ten铆an turno para asistir ayer a la Secretar铆a. M谩s tarde, con la mayor铆a de las negociaciones a煤n sin arrancar, el Gobierno hizo el anuncio en una rueda de prensa. 鈥淓s una tomada de pelo. Si uno acuerda ese 5%, no nos cobran el impuesto PAIS. Pero se olvidan de la inflaci贸n y de la devaluaci贸n鈥, dijo un empresario de consumo masivo, quien anticip贸 que faltar谩 mercader铆a en las g贸ndolas en los pr贸ximos meses.

Guillermo Michel, titular de la Aduana, es el nuevo l铆der de las negociaciones de precios

鈥淓stamos relevando los nuevos costos y avisamos a los clientes la necesidad de aplicar algunos aumentos en esa l铆nea (15%), pero sujeto a lo que hablemos con la Secretar铆a鈥, enfatiz贸 el directivo de una importante firma alimenticia, antes de escuchar el flamante anuncio. Adem谩s, precis贸 que ya est谩n recibiendo de sus proveedores listas con pedidos de aumentos de entre 15% y 30%. En otra compa帽铆a mediana de productos de tocador, que tambi茅n vende en cadenas, aseguraron que 鈥渓a mayor铆a de las empresas aument贸 entre 25% y 30% en el circuito paralelo, es decir, el interior, cadenas m谩s chicas, distribuidores que venden en autoservicios, mayoristas鈥 y que a nivel de las cadenas el pedido al Gobierno ser谩 de un ajuste del 15%鈥. De todos modos, todav铆a no avanz贸 en esa discusi贸n, dijo el empresario consultado.

Seg煤n agreg贸, lo llamaron el lunes desde la Secretar铆a para consultarle sobre cu谩l es el aumento que necesitaba para participar del nuevo plan de Precios Justos. 鈥淪i me quedo es para negociar SIRAs. Adem谩s, deber铆a ser ese porcentaje ahora pero otro 8% a fin de agosto y otro 8% en septiembre鈥, remat贸 el directivo. La realidad es similar en todas las empresas, con m谩s o menos componentes importados en sus productos. Algunas empresas especulaban ayer con que se diera una pauta general de incrementos pero que luego pudiera haber excepciones, como ya ocurri贸 a principios de a帽o.

Fuentes del supermercadismo confirmaron a este medio que son varias las empresas que ya pasaron sus listas con aumentos a la espera de poder ser aplicadas tras la negociaci贸n con el Gobierno. Algunos mayoristas, de Capital Federal y del interior del pa铆s, confirmaron que varios proveedores les transmitieron que los aumentos rondar谩n en los porcentajes mencionados y otros directamente ya mandaron los ajustes para ser considerados.

En cuanto a las entregas, se est谩n realizando las que corresponden a 贸rdenes de compra emitidas la semana pasada. Las cadenas no pueden emitir 贸rdenes nuevas al precio vigente, sino que deben esperar a que la nueva lista est茅 autorizada por el Gobierno. En el actual contexto, si no hay cambios y acuerdos con los privados en torno a un mayor porcentaje de aumento, la consecuencia ser谩 el freno en las entregas, como ya viene ocurriendo desde hace tiempo con algunas firmas.

L铆nea blanca, electr贸nica, calzado y ropa

En el caso de los electrodom茅sticos, 鈥渘o est谩n pasando precios hasta reunirse con el Gobierno鈥. Este encuentro con la Asociaci贸n de F谩bricas Argentinas Terminales de Electr贸nica (Afarte) est谩 previsto para el jueves. Entre ma帽ana y el viernes tambi茅n pasar谩n por las oficinas de Comercio los empresarios del sector de calzado y la indumentaria, cuyos acuerdos, de congelamiento, tambi茅n vencieron.

Algunas cadenas de electrodom茅sticos igualmente ajustaron precios a pesar de que sus proveedores a煤n no lo hayan hecho. Y no s贸lo eso. Tambi茅n achicaron los planes de financiaci贸n, que ya hab铆an disminuido bastante a partir de la suba de tasas. Ahora no solamente subi贸 nuevamente la tasa de inter茅s al 118% anual, sino que tampoco est谩 claro cu谩les ser谩n los nuevos valores de la mercader铆a. 鈥淪ubimos entre 15% y 20% y sacamos las cuotas sin inter茅s. Ahora s贸lo tenemos 1 pago鈥, confi贸 una fuente de una cadena de retail. En otro se帽alaron que redujeron fuerte las cuotas sin inter茅s e incluso tambi茅n los productos con planes Ahora, de forma tal de 鈥渃uidar m谩s la mercader铆a y desalentar un poco la venta鈥.