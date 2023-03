La defensoría denunció que las estaciones de servicio son las responsables de la venta a granel en forma irregular, lo que provoca la existencia del acopio de combustibles

La AM990, se puso en contacto con José García, quien es asesor letrado de la defensoría del pueblo, y quien se refirió al contrabando de combustible, y a la denuncia que fue presentada por la defensoria del pueblo en contra de las estaciones de servicios

Garcia inició afirmando que nuestra frontera con el paraguay es altamente permeable para el contrabando de carburantes, desde hace tiempo, frente a la depreciación del peso y por ello, existen personas físicas y jurídicas, que priorizan sus ganancias, relegando la seguridad ciudadana-

Es por ello que el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció, luego del incendio que destruyera un depósito clandestino de combustible en el Barrio Las Orquídeas en horas de la noche del sábado 4, donde un bombero voluntario debió ser derivado al Hospital Distrital 8, como así también vecinos, adultos mayores, niñas/os, sufrieron graves inconvenientes respiratorios, y a ello debemos sumarle los cuantiosos daños materiales en las propiedades linderas, “que los responsables de este y otros hechos ocurridos en nuestra provincia, se dan por la irresponsabilidad de los propietarios o encargados de las estaciones de servicio que en los últimos tiempos frente a la pérdida adquisitiva de nuestra moneda, continúan vendiendo combustibles de manera irregular y sin observar las normativas que deben cumplir mínimamente, superponiendo sus intereses de mayores ganancias, pues, hemos comprobado que en todos los casos, nada es casual, sino que se encuentra minuciosamente planificado”. Gialluca añadió que, hemos mantenido múltiples Reuniones de Trabajo con los mismos, haciéndoles ver que sus conductas “colocan en riesgo a la integridad psicofísica de los empleados de las estaciones de servicio, así como a clientes y a los vecinos, pues la venta de estos carburantes altamente inflamables, constituyen un verdadero peligro en todos los sentidos”. Además, recurrimos a la propia Justicia Provincial, con una Medida Autosatisfactiva que se inició en el mes de marzo del 2022, mediante la cual, lo que pretendemos es que el Juez “les ordene y les recuerde a los propietarios y responsables de las estaciones de servicio, como así también a la -Cámara de Estacioneros de Servicios de Formosa-, que el expendio solo puede hacerse en recipientes o tambores unitarios, metálicos, perfectamente identificados o de plásticos indeformables, resistentes y aptos para contener hidrocarburos, provistos de cierres herméticos, en un todo de acuerdo con las normativas vigentes impartidas por la Secretaria de Energía y de Hidrocarburos de Nación”; es decir que cumplan con la ley y sin embargo, ya ingresando en el tercer mes del 2023, la Justicia continúa sin resolver esta presentación, que entre otros objetivos, se impulsa para resguardar la integridad de nuestros ciudadanos. Desde el Organismo de la Constitución, se destacó el permanente trabajo del personal del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, que actúan en estos casos y donde Gendarmería Nacional como Prefectura Naval Argentina y otros Estamentos Nacionales, deberían redoblar esfuerzos en contra del contrabando y máxime cuando se encuentra de por medio, sustancias peligrosas que son manejadas irregularmente e irresponsablemente.

Para terminar, expresó que las estaciones de servicios en la provincia “venden en bidones de hasta 60 litros, y todos los vemos”. Con la cooperación del sector empresario, “esto se terminaría”, enfatizó. Lastimosamente, no se hacen cargo”, siguió. Aunque las estaciones de bandera no venden en bidones,”y nos consta por los controles, no así las que son de bandera blanca”. “Muchos empresarios miran al costado por su rentabilidad”, dijo.