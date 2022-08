La Defensoría del Pueblo tomó intervención en el tema del transporte público de pasajeros

El defensor del pueblo de la provincia, José Gialluca en contacto con la AM990 habló acerca de la reunión llevada adelante en el organismo para tratar la cuestión de transporte, que finalmente tuvo solución en las últimas horas.

En principio, el funcionario provincial confirmó que se realizaron tratativas para destrabar la situación. “Mantuvimos una reunión de trabajo que fue muy fructífera de la que no ha participado la Municipalidad, pero estuvo el gerente de la empresa Crucero del Sur, César Aguirre y María Pujol, la UTA Formosa y el Director de Transporte Pablo Córdoba”, enumeró.

En esa línea, Gialluca destacó la firma de un contrato que promueva acciones tendientes a resolver este inconveniente. “Pudimos abordar la temática de gestionar e imprimir las acciones necesarias en un servicio que se trata de un servicio público municipal, donde hay un contrato firmado por el Municipio y donde nosotros somos respetuosos de la autonomía de todos los Municipios”, especificó el Defensor del Pueblo a este medio.

“Este problema no es nuevo y la cantidad de colectivos no correspondía no siquiera a un servicio de emergencia y nos llevo a tomar la intervención correspondiente”, cerró.