El mítico músico británico Paul McCartney, ferviente defensor de los animales y el veganismo, le envió una carta al CEO de Starbucks, Kevin Johnson, para que la compañía de cafeterías desista de cobrar un extra por el consumo de la denominada “leche vegetal”.

“Recientemente me llamó la atención que Starbucks en los EEUU tiene un cargo adicional por las leches a base de plantas en lugar de la leche de vaca. Debo decir que esto me sorprendió, ya que entiendo que en otros países como Reino Unido e India, existe el mismo cargo para ambos tipos de leche y me gustaría solicitarles amablemente que consideren esta política también en Starbucks USA”, dice la misiva del ex Beatle.

En la carta dada a conocer por el sitio en inglés de Billboard, Sir Paul también afirmó: “Mis amigos de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) están haciendo campaña por esto. Espero sinceramente que, por el futuro del planeta y el bienestar animal, pueda implementar esta política”.

La carta del Caballero de la Reina llega en la previa a su presentación en Seattle el 2 y 3 de mayo, ciudad del oeste estadounidense donde la cadena tiene sus oficinas principales.

McCartney es vegano desde 1975 y desde 2009 promueve la campaña “Lunes sin carne”, declarada de “interés ambiental” por la Legislatura porteña el año pasado.

PETA (en castellano Personas por el Trato Ético de los Animales) es la principal organización activista por los derechos de los animales en el mundo, con millones de miembros a través de sus entidades adheridas.

https://www.telam.com.ar/notas/202203/588188-la-cruzada-vegana-de-paul-mccartney-llega-a-starbucks.html