La crítica de Fabiana Cantilo a la serie de Fito Páez: “Mezclaron todos los tiempos”

Fabiana Cantilo hizo una fuerte crítica hacia El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez que se estrenó recientemente en Netflix y que se realizó con el aval y la participación del cantante de rock con quien ella estuvo en pareja durante seis años en la década del 80. Fue a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el que contó que ya la vio completa y quiso compartir una reflexión al respecto. “La serie habla por sí misma”, consideró quien en la ficción es representada por la actriz Mica Riera, quien tiene un personaje protagónico.

“Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, advirtió la intérprete de “Nada es para siempre”, aunque no quiso dar más detalles sobre la consideración que tuvo sobre la biopic en la que también muestran cómo fueron sus comienzos en la música junto a Charly García.

Días atrás, Fabiana Cantilo había compartido un video para documentar esta antigua historia de amor de la que quedaron buenos recuerdos. “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió en una publicación, donde se puede ver una serie de fotos y videos -tanto arriba como abajo del escenario- que retratan el romance que mantuvieron durante los ‘80. Para completar el mensaje, acompañó las imágenes con el tema “Dinosaurito”, que retrata desde su óptica el vínculo con el rosarino.

"Ganamos batallas heavy metal contra el mal, tan jóvenes, tristes, valientes. Tan brillantes, sin saber. Remando la eterna tormenta de los tiempos del amor", describe el tema lanzado en el año 2019, parte del disco Cuna de piedra. Fabiana Cantilo, el tema "Dinosaurito" y su amor eterno por Fito Páez

Consultado por Teleshow sobre si Fabiana Cantilo fue su gran musa, Fito Páez aclaró: “No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto. Fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama ‘Mi primer retrato’, que grabó Lalo de los Santos”.

“Pero Fabi me regala ‘Tres agujas’, ‘Fue amor’, ‘Brillante sobre el mic’… ¡tantas que ni me las acuerdo! Cecilia (Roth) fue gran musa, Julia Mengolini y Celeste (Cid) también, Romi Richi… Todas mis parejas fueron muy filosas en el vínculo, escuchando y tomando decisiones sobre la música. ‘Encuentros cercanos’ y ‘Los años salvajes’ son canciones que devienen de la escritura de la biografía. Allí cuento el encuentro con Fabi más o menos como pasó, además de un encuentro que tuve con un alienígena. En realidad, es un cuento ficcionado, inspirado en la figura esa del tulipán de casi 120 metros de los alienígenas de Inteligencia Artificial de (Steven) Spielberg. Lo primero que me preguntó ella fue: ‘¿Vos creés en los ovnis?’. Y la canción dice: ‘¿Y qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?’. Es un homenaje a nuestro encuentro y una carta más de amor para Fabi Cantilo”, indicó el cantante.

Fabiana Cantilo no fue la única expareja de Fito Paéz que opinó sobre la serie: Cecilia Roth, otro de sus grandes amores y madre de su hijo Martín, contó que ella aportó en la ficción al aconsejar a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta. “Hablamos mucho, es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, consideró en una entrevista radial en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”, siguió la actriz que estuvo en pareja con el cantante en 1991 y 2002.

Por su parte, se refirió al vínculo con el padre de su hijo, con quien hoy mantiene una amistad: “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”.