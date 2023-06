La Confederación dio el fixture de la División de Honor: Franjeados debuta el domingo

El prestigioso torneo argentino de f煤tbol de sal贸n se jugar谩 a partir del domingo 25 de este mes hasta el 1 de julio en Mendoza. Franjeados ser谩 el representante de Formosa.

La Confederaci贸n Argentina de F煤tbol de Sal贸n (CAFS) dio a conocer este s谩bado el fixture correspondiente a la fase de grupos de la Divisi贸n de Honor masculina que se jugar谩 a partir del 25 de este mes hasta el 1 de julio en Mendoza.

En ese contexto, el prestigioso torneo reunir谩 a los 32 mejores equipos del futsal del pa铆s.El certamen se desarrollar谩 en los estadios de Arena Aconcagua, Juan Domingo Ribosqui, Universidad Nacional de Cuyo, Vicente Polimeni, Don Orione y Andes Talleres.

La fase de grupos estar谩 compuesta por 8 zonas de 4 equipos cada una, en donde deber谩n enfrentarse todos contra todos para acceder a los playoffs. Los octavos de final se disputar谩n el mi茅rcoles 28, los cuartos el jueves 29, las semifinales ser谩n el viernes 30 y el s谩bado 1 de julio se desarrollar谩 la final.

Por otra parte, el 煤ltimo jueves se realiz贸 en el estadio Malvinas Argentinas la presentaci贸n oficial de la Divisi贸n de Honor, en la cual tomaron parte jugadores, delegados de los clubes mendocinos, adem谩s de autoridades.

Programa 鈥 Sede: Mendoza

DOMINGO 25 鈥 Arena Aconcagua

11:00 Jockey Club vs Los Vascos; Zona G.

12:45 Franjeado vs Andes Talleres; Zona A.

14:30 Don Orione vs Atl茅tico Neuqu茅n; Zona F.

16:15 Mendoza de Regatas vs Marbar/Tercer Tiempo; Zona H.

18:00 Gymnasium vs Cementista; Zona D.

20:00 Ceremonia inaugural.

21:00 Municipalidad de San Mart铆n vs Amotinados; Zona B.

DOMINGO 25 鈥 Universidad Nacional de Cuyo

11:00 Velocidad y Resistencia vs La Bomba; Zona G.

12:45 Sport Boys vs Luz y Fuerza; Zona A.

14:30 Flamengo vs San Patricio; Zona F.

16:15 La Cigarra vs Transporte Wenu; Zona D.

DOMINGO 25 鈥 Vicente Polimeni (Las Heras)

12:00 Sarmiento vs Nuevo EMFI; Zona H.

13:45 Halcones Futsal vs Cruz Milagro; Zona E.

15:30 Marmoler铆a vs Berceler; Zona E.

DOMINGO 25 鈥 Juan Domingo Ribosqui (Maip煤)

12:00 San Rafael vs La Reserva; Zona C.

13:45 La Vino Tinto vs Plastim铆; Zona C.

15:30 Cuba Libre vs Casa Magallanes; Zona B.

LUNES 26 鈥 Microestadio Don Orione

19:30 Sarmiento vs Mendoza de Regatas; Zona H.

21:15 Flamengo FC vs Don Orione; Zona F.

LUNES 26 鈥 Juan Domingo Ribosqui (Maip煤)

12:30 Halcones vs Marmoler铆a; Zona E.

14:30 Berceler vs Cruz Milagro; Zona E.

16:00 Casa Magallanes vs Amotinados; Zona B.

LUNES 26 鈥 Andes Talleres

12:30 La Vino Tinto vs San Rafael; Zona C.

14:15 La Reserva vs Plastim铆; Zona C.

16:00 Los Vascos vs La Bomba; Zona G.

17:45 Gymnasium vs Transporte Wenu; Zona D.

19:30 Velocidad y Resistencia vs Jockey Club; Zona G.

21:15 Luz y Fuerza vs Andes Talleres; Zona A.

LUNES 26 鈥 Vicente Polimeni (Las Heras)

14:15 Nuevo EMFI vs Marbar/Tercer Tiempo; Zona H.

16:00 San Patricio vs Atl茅tico Neuqu茅n; Zona F.

17:45 Franjeado vs Sport Boys; Zona A.

19:30 Municipalidad de San Mart铆n vs Cuba Libre; Zona B.

21:15 Cementista vs La Cigarra; Zona D.

MARTES 27 鈥 Don Orione

19:30 Jockey Club vs La Bomba; Zona G.

21:15 San Patricio vs Don Orione; Zona F.

MARTES 27 鈥 Juan Domingo Ribosqui (Maip煤)

12:30 Halcones Futsal vs Berceler; Zona D.

14:15 Cruz Milagro vs Marmoler铆a; Zona E.

16:17 Los Vascos vs Velocidad y Resistencia; Zona E.

MARTES 27 鈥 Andes Talleres

12:30 San Rafael vs Plastim铆; Zona C.

14:15 La Vino Tinto vs La Reserva; Zona C.

16:00 Flamengo vs Atl茅tico Neuqu茅n; Zona F.

17:45 La Cigarra vs Gymnasium; Zona D.

19:30 Nuevo EMFI vs Mendoza de Regatas; Zona H.

21:15 Andes Talleres vs Sport Boys; Zona A.

MARTES 27 鈥 Vicente Polimeni (Las Heras)

14:15 Sarmiento vs Marbar/Tercer Tiempo; Zona H.

16:00 Cuba Libre vs Amotinados; Zona B.

17:45 Franjeado vs Luz y Fuerza; Zona A.

19:30 Municipalidad de San Mart铆n vs Casa Magallanes; Zona B.

21:30 Cementista vs Transporte Wenu; Zona D.