La China Suárez y Rusherking se reconciliaron tras la escandalosa separación: “A solas”

La China Súarez y Rusherking estuvieron juntos durante varios meses, luego que se conocieron en una fiesta poco tiempo después del “Wandagate”. Sin embargo, semanas atrás confirmaron su separación y cada uno se expresó a través de las redes sociales. Mientras que la situación podría cambiar a partir de un encuentro privado entre ambos.

Así lo confirmaron en Intrusos, donde Maite Peñoñori manifestó: “Tuvo una cena, en un restaurante muy exclusivo y canchero”. Además, remarcó que fue entre ellos dos solos, por lo que comenzaron a aparecer los rumores de reconciliación entre ambos luego de la escandalosa separación que vivieron.

Cabe recordar que la China Suárez y Rusherking pusieron fin a su relación amorosa pocos días después de su primera canción juntos, Hipnotizados. La actriz se lanzó como cantante tras el “Wandagate”, donde fue vinculada con Mauro Icardi mientras estaba en pareja con Wanda Nara, por lo que quedó en evidencia que su primera canción tenía fuertes indirectas para el futbolista del Galatasaray.

La China Suárez se tapó el tatuaje que se hizo por Rusherking y un letal gesto la deschavó: “La supuesta boca”

En esta misma línea, tras comenzar su noviazgo con Rusherking, el cantante le escribió la canción Perfecta, que interpretó con Dread Mar I, por lo que la China Suárez fue la protagonista del video.

La China Suárez reveló que a lo largo de su vida tuvo dos dolorosas rupturas sentimentales. Luego de confirmar su separación de Rusherking, con quien estuvo durante casi un año, la actriz recordó el día en que llegó a ponerse de rodillas frente a un exnovio para suplicarle que no la abandonara.

“Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía ‘te amo pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, de la libertad de estar con 20 personas a la vez”, comenzó diciendo durante una entrevista.

Y agregó: “Yo me acuerdo que me arrodillé. Fue durísimo. Tuve la desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje?’. Porque me decía ‘te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos’. Y yo le decía que iba a cambiar”.