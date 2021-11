La China Suárez sumó el apoyo de una famosa actriz en medio de su escándalo con Wanda Nara

Este sábado, Mery Del Cerro había asegurado que seguía siendo su amiga y, ahora, otra colega le dejó un guiño en las redes sociales.

Desde que estalló el escándalo entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez por el affaire que la actriz mantuvo con Mauro Icardi, muchos aseguraron que ex Casi Ángeles se había quedado sin amigas en el ambiente. Incluso, se dijo que el grupo que había conformado con Paula Chaves, Mery Del Cerro y Zaira Nara se había disuelto por completo.

Sin embargo, en las últimas horas, la ex de Benjamín Vicuña recibió un sorpresivo apoyo por parte de una colega: Celeste Cid. Si bien la ex protagonista de Resistiré no se había manifestado hasta ahora en relación a este conflicto, utilizó las redes sociales para enviarle un guiño “buena onda” a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. En una foto que Suárez publicó en su Instagram, en la que se la veía recostada en su cama, Celeste le dejó un tierno comentario. “Noni”, escribió junto al emoji de una flor.

Este sábado, la famosa que también sorprendió al hablar de Eugenia fue Mery Del Cerro, aunque sin definir una postura sobre el conflicto con Wanda. En diálogo con Catalina Dlugi, por La Once Diez, la modelo expresó: “La verdad no voy a opinar, son personas que quiero, que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar del tema porque no me corresponde”. En este punto, la periodista recordó la respuesta de Chaves y la consultó sobre si el grupo de amigas se había puesto de acuerdo. “No nos pusimos de acuerdo en nada, cada una tomó posición, quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es un tema muy delicado”, insistió.

“¿Vos te considerás amiga de la China Suárez o hubo un distanciamiento?”, quiso saber Catalina. “No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, respondió la modelo, sin dar el brazo a torcer. “Y además, muy doloroso”, interpretó la periodista. “Por eso, cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, cerró la participante de Masterchef Celebrity 3.

En octubre, cuando había salido a la luz el affaire de Icardi y la China, Yanina Latorre había revelado en Los Ángeles de la Mañana el mensaje que le habría enviado la esposa de Pedro Alfonso a Suárez: “Sos un sorete, tengo los chats y leí todo, sos una basura”. Y a principios de noviembre, la ex conductora de Bake Off no pudo esquivar el tema en el programa de Vero Lozano: “Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”, había sido su escueta respuesta.

“Una lástima”, la chicaneó Vero. “No, no, está bien, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira…”, insistió la conductora. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo la conductora del reality pastelero. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, dijo Lozano en alusión al vínculo entre Chaves y Suárez. “Claaaaaro”, dijo Paula queriendo dar por finalizada la cuestión. “Claro, es otra relación digamos… ¿Y Zaira está bien? Porque habían dicho que ella se había peleado… ¿Viste que hablan pelotudeces?”, dijo Lozano para tirarle de la lengua a Paula, quien se mantuvo imperturbable ante el embate. “Está muy bien, está bárbara, ella es re tranquila…”, dijo Chaves y, finalmente, se libró de tener que dar precisiones.