La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral

La central obrera lo resolvió hoy en una reunión de comisión directiva; se oponen a pesar de que el Gobierno atenuó un artículo que afectaba a la caja de los gremios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre. El epicentro del reclamo será el Congreso de la Nación, ya que ese día el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que está reunido en la sede de Azopardo desde el mediodía. Así lo informaron a LA NACION fuentes confiables de la central obrera.

La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo hoy un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

“Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron a LA NACION fuentes confiables del triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

(La Nación)