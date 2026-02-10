La CGT Formosa convoca a una concentración multisectorial en rechazo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional

Formosa llamó a una concentración este miércoles 11 a las 19 horas para

repudiar las políticas del presidente Javier Milei.

El punto de encuentro será el monumento al General Juan Domingo Perón,

frente a la Plaza San Martín de la ciudad capital, reuniendo a todas las

organizaciones sindicales, políticas, movimientos sociales y ciudadanía

formoseña sin distinciones, en rechazo a la intención de reforma laboral

propuesta por el Gobierno nacional.

Desde la CGT – Formosa advirtieron que el proyecto de ley busca

“pulverizar el trabajo” y favorecer exclusivamente a las patronales

mediante la quita de derechos fundamentales consagrados en la

Constitución Nacional.

Al respecto, el secretario general de la CGT – Formosa, Hilario Martínez,

brindó detalles sobre la jornada y calificó la gestión de Javier Milei como

un “gobierno nefasto, que lo único que hace es entregar el patrimonio

nacional a los yanquis, y no hace absolutamente nada para el pueblo

argentino”.

Asimismo, explicó que el concepto de “modernización laboral” que utiliza

el oficialismo nacional, “no existe, porque todos los artículos van en contra

del trabajador”.

Y añadió que “ningún dirigente sindical ni trabajador puede estar de

acuerdo con este proyecto de ley, que lo único que hace es beneficiar a las

grandes empresas”, marcando que “dicen de que van a generar trabajo pero

es mentira”.

Por esta razón, Martínez sostuvo que “el pueblo argentino tiene que salir a

la calle, y la CGT también, endureciendo aún más la posición ante este

Gobierno nacional”, destacando que “tenemos que estar todos juntos o, de

lo contrario, Nación va a seguir avanzando contra los trabajadores”,

concluyó.