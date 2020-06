La carta de Marcus Rashford que conmocionó a Inglaterra y forzó al gobierno a rectificar una medida

Luego de que el parlamento anunciara el final del programa de ayuda para que los niños pudieran comer gratis en los colegios, la joven estrella del Manchester United publicó una carta que revolucionó al país.

Marcus Rashford, estrella del Manchester United de apenas 22 años, está impactado por la conmoción que provocó en Inglaterra la carta que ayer publicó en sus redes sociales. “Ni siquiera sé qué decir. Solo miren lo que podemos hacer cuando nos unimos. Esto es Inglaterra 2020”, escribió hoy el futbolista luego de que, atento a la repercusión de su historia, el gobierno de Boris Johnson se viera forzado a rectificar una medida que golpeaba fuertemente a las clases más bajas.

Luego de que el parlamento británico anunciara el final del programa de cupones de comida escolar gratuita, el delantero redactó su historia de vida, recordó el sufrimiento y esfuerzo de su madre para garantizar la alimentación de sus hijos y expuso las críticas historias a las que llegaron muchas familias en el marco del recorte de sus ya escasos recursos en el marco de la pandemia. La publicación sumó más de 500 mil likes entre Twitter e Instagram, y cerca de 20 mil comentarios.

“El sistema no fue creado para que familias como la mía tuvieran éxito, independientemente de lo duro que trabajara mi madre”, apuntó Rashford en su texto.

En este marco el accionar de Rashford no solo se trató de su carta en redes sociales. Durante la época de confinamiento el jugador se unió a la organización benéfica FareShare y mediante diferentes acciones lograron recaudar cerca de 22 millones de euros que se destinaron a los niños más necesitados del Reino Unido mediante la entrega de alimentos.

El futbolista, nacido y criado en un hogar humilde, utilizó su historia para empatizar con la gente, unirla en un movimiento benéfico y ayudar a los miles de niños que sufren en Inglaterra por culpa de la pobreza. “No se trata de políticas; Se trata de la humanidad”, sentenció.

Por último, entre los pasajes más destacados, señaló: “Como hombre negro que viene de una familia pobre en Wythenshawe, Mánchester, podría haber sido solo otro número en las estadísticas. En lugar de eso, gracias a la generosidad de mi madre, de mis entrenadores, mi familia y mis vecinos, las únicas estadísticas con las que se me asocian son goles, partidos jugados y convocatorias con la Selección. Sería una injusticia para mi familia y para mi comunidad si no usara mi voz y mi plataforma para luchar contra esto”.

La historia fue tan conmovedora y la repercusión tan grande que el gobierno no solamente se vio acorralado y dio marcha atrás con la medida anunciada sino que además anunció la ampliación de la ayuda a comedores gratuitos en los colegios por más de 130 millones de euros.

El reconocimiento del Manchester United

Un héroe. Una inspiración. Uno de los nuestros. Estamos muy orgullosos de ti, Marcus Rashford.

La carta completa de Marcus Rashford

En una semana que habría abierto la UEFA EURO 2020, quería reflexionar sobre el 27 de mayo de 2016, cuando estaba parado en el medio del Stadium of Light en Sunderland después de haber batido el récord del jugador más joven en su primer Senior Internacional partido. Observé a las multitudes agitando sus banderas y golpeando con el puño a los tres leones en sus camisas y me sentí abrumado por el orgullo no solo por mí, sino por todos aquellos que me ayudaron a alcanzar este momento y alcanzar mi sueño de jugar para el equipo nacional de Inglaterra.

Comprendan: sin la amabilidad y la generosidad de la comunidad que tenía a mi alrededor, no estaría el Marcus Rashford que ves hoy: un hombre negro de 22 años con la suerte de hacer una carrera haciendo lo que amo: jugar al fútbol.

Mi historia para llegar aquí es muy común en las familias de Inglaterra: mi madre trabajaba a tiempo completo, ganando el salario mínimo para asegurarse de que siempre tuviéramos una buena cena en la mesa. Pero no fue suficiente. El sistema no fue creado para que familias como la mía tuvieran éxito, independientemente de lo duro que trabajara mi madre.

Como familia, confiamos en los clubes de desayuno, comidas escolares gratuitas y la amable acción de vecinos y entrenadores. Los bancos de alimentos y los comedores populares no eran ajenos a nosotros; Realmente tengo muy claras nuestras visitas a Northern Moor para recoger nuestras cenas navideñas todos los años. Es solo ahora que realmente entiendo el enorme sacrificio que hizo mi madre al enviarme a vivir a las excavaciones a los 11 años, una decisión que ninguna madre tomaría a la ligera.

Este verano debería haber estado lleno de orgullo una vez más, padres e hijos ondeando sus banderas, pero en realidad, el estadio de Wembley podría llenarse más de dos veces con niños que tuvieron que saltear comidas durante el encierro debido a que sus familias no pudieron acceder a la comida (200.000 niños según estimaciones de la Food Foundation).

Mientras sus estómagos se quejan, me pregunto si esos 200,000 niños estarán tan orgullosos de su país como para ponerse la camiseta del equipo nacional de Inglaterra algún día y cantar el himno nacional desde las gradas.

Hace diez años, habría sido uno de esos niños, y nunca hubieras escuchado mi voz y visto mi determinación de ser parte de la solución.

Como muchos de ustedes saben, cuando se decidió el cierre de las escuelas temporalmente, me asocié con la organización benéfica de distribución de alimentos FareShare para ayudar a cubrir parte del déficit de comidas escolares gratuitas. Si bien la campaña actualmente distribuye 3 millones de comidas a la semana a las personas más vulnerables en todo el Reino Unido, reconozco que simplemente no es suficiente.

No se trata de políticas; Se trata de la humanidad. Mirándonos en el espejo y sintiendo que hicimos todo lo posible para proteger a aquellos que, por cualquier razón o circunstancia, no pueden protegerse a sí mismos. Dejando de lado las afiliaciones políticas, ¿no podemos estar todos de acuerdo en que ningún niño debería acostarse con hambre?

La pobreza alimentaria en Inglaterra es una pandemia que podría abarcar toda la generación si no corregimos ahora. Mientras que 1.3 millones de niños en Inglaterra están registrados para recibir comidas escolares gratuitas, una cuarta parte de estos niños no han recibido ningún apoyo desde que se ordenó el cierre de las escuelas.

Realmente les pedimos a los padres, muchos de los cuales han visto evaporarse sus trabajos debido a Covid-19, que jueguen como maestros sustitutos durante el encierro, con la esperanza de que sus hijos estén lo suficientemente concentrados para aprender, con solo un pequeño porcentaje de sus necesidades nutricionales satisfechas durante este periodo.

Esta es una falla del sistema y sin educación, estamos alentando a que continúe este ciclo de dificultades. Para poner esta pandemia en perspectiva, a partir de 2018-2019, 9 de cada 30 niños en cualquier clase estaban viviendo en la pobreza en el Reino Unido. Se espera que esta cifra aumente en un millón adicional para 2022. En Inglaterra hoy, el 45% de los niños de grupos étnicos negros y minoritarios están ahora en la pobreza. Esto es Inglaterra en 2020 …

Le pido que escuche las historias de sus padres, ya que he recibido miles de ideas de personas que luchan. He escuchado cuando los padres me han dicho que están luchando contra la depresión, que no pueden dormir, que están preocupados por la forma en que van a ayudar a sus familias a perder sus trabajos inesperadamente, los directores que cubren personalmente el costo de los paquetes de alimentos para sus familias vulnerables después de la tarjeta de débito de la escuela se ha agotado, las madres que no pueden cubrir el costo del aumento de la electricidad y las facturas de alimentos durante el cierre, y los padres que están sacrificando sus propias comidas por sus hijos. En 2020, no debería ser el caso de uno u otro.

He leído tweets en las últimas dos semanas, donde algunos han culpado a los padres por tener hijos que no pueden pagar. Ese mismo dedo podría haber apuntado a mi madre, pero crecí en un ambiente amoroso y afectuoso.

El hombre que ves frente a ti hoy es producto de su amor y cuidado. Tengo amigos de clase media que nunca han experimentado un pequeño porcentaje del amor que he recibido de mi madre: una madre soltera que sacrificaría todo lo que ella tenía por nuestra felicidad. Estos son el tipo de padres de los que estamos hablando. Padres que trabajan cada hora del día por un salario mínimo, la mayoría de ellos trabajando en la hospitalidad, un sector que ha estado bloqueado durante meses.

Durante esta pandemia, las personas están al filo de la navaja: una factura perdida está teniendo un efecto espiral, la ansiedad y el estrés de saber que la pobreza es el principal impulsor de los niños que terminan bajo cuidado, un sistema diseñado para fallar a los bajos ingresos familias ¿Sabes cuánto coraje se necesita para que un hombre adulto diga “No puedo hacer frente” o “No puedo mantener a mi familia”? Hombres, mujeres, cuidadores, están pidiendo ayuda y no estamos escuchando.

También recibí un tweet de un parlamentario que me dijo ‘por eso hay un sistema de beneficios’. Tenga la seguridad de que soy plenamente consciente del esquema de crédito universal y de que la mayoría de las familias que solicitan están experimentando retrasos de 5 semanas. Universal Credit simplemente no es una solución a corto plazo. También sé por hablar con la gente que hay un límite de 2 hijos por familia, lo que significa que alguien como mi madre solo podría cubrir el costo de 2 de sus 5 hijos. En abril de 2020, 2,1 millones de personas reclamaron beneficios relacionados con el desempleo. Este es un aumento de 850,000 solo desde marzo de 2020. A medida que nos acercamos al final del plan de licencia y a un período de desempleo masivo, el problema de la pobreza infantil solo empeorará.

Padres como el mío confiarían en los clubes de niños durante las vacaciones de verano, proporcionando un espacio seguro y al menos una comida, mientras trabajan. Hoy, los padres no tienen esto como una opción. Si se enfrentaran a un desequilibrio, los padres como el mío habrían estado en el centro de trabajo a primera hora del lunes por la mañana para encontrar cualquier trabajo que les permita apoyar a sus familias. Hoy no hay trabajos.

Como un hombre negro que forma una familia de bajos ingresos en Wythenshawe, Manchester, podría haber sido solo otra estadística. En cambio, debido a la acción desinteresada de mi madre, mi familia, mis vecinos y mis entrenadores, las únicas estadísticas. Estoy asociado con objetivos, apariciones y límites. Me estaría haciendo una injusticia a mí, a mi familia y a mi comunidad si no estuviera aquí hoy con mi voz y mi plataforma y pidiéndole ayuda.

El Gobierno ha adoptado un enfoque de “lo que sea necesario” para la economía: hoy le pido que amplíe ese mismo pensamiento para proteger a todos los niños vulnerables en Inglaterra. Te animo a escuchar sus súplicas y encontrar tu humanidad. Reconsidere su decisión de cancelar el programa de cupones de alimentos durante el período de vacaciones de verano y garantice la extensión.

Esto es Inglaterra en 2020, y este es un problema que necesita asistencia urgente. Por favor, mientras los ojos de la nación están puestos en ti, haz que el cambio de sentido y la protección de la vida de algunos de nuestros más vulnerables sea una prioridad.

Sinceramente, Marcus Rashford.