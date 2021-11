La Cámara Federal de Mar del Plata trató la recusación de Macri contra el juez de Dolores

De la audiencia, que es presencial, participaban la defensa del expresidente y las querellas. El propio juez Martín Bava, quien subroga el Juzgado Federal de Dolores, había adelantado que estaría también presente, pero denuncian que no se le permitió ingresar.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata realizó este viernes la audiencia para tratar la segunda recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra el juez de Dolores Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Es una irregularidad. Como querella mayoritaria vamos a hacer valer el derecho del juez y de quien tenga vulnerado su derecho de defensa. Están vulnerando los derechos del juez Bava, quien adelantó que iba a ejercer su defensa y sus argumentos de manera presencial”, dijo la abogada de la mayor parte de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, al hablar con la prensa en la puerta de la sede de la Cámara.

Sobre los motivos por los cuales no se lo dejó participar de la audiencia, la abogada explicó que la Cámara “dijo que no estaba previsto, que no es habitual que un juez se defienda a sí mismo y que el artículo 61 no prevé que los jueces se presenten en persona”.

“Lo que quieren es llevar esta causa a los tribunales de Comodoro Py”, sostuvo Carreras.

Según Carreras, el magistrado “no está en la lista de personas admitidas para ingresar y no se le permitiría ingresar ni siquiera como veedor, lo cual sería gravísimo”.

“No sé a qué le temen ¿A la palabra, a la verdad? No sé de qué lado está la Cámara de Mar del Plata”; planteó la abogada.

Por su parte, el abogado abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, Luis Tagliapietra -al ingresar a la sede judicial- dijo a la prensa que Bava “está en su derecho” de participar de la audiencia en la que se tratará la recusación pedida por Macri y consideró que su asistencia “revela el compromiso que tiene con la causa, lo cual agradecemos”.

La Cámara Federal de Mar del Plata aceptó a principio de mes realizar la audiencia previa a resolver si acepta o no el planteo de recusación de Macri que hizo contra el juez Bava y, a partir de la audiencia de este viernes, cuenta con 48 horas hábiles para dar una resolución.

En su momento, el camarista Alejandro Tazza solicitó al juzgado federal de Dolores “copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021 identificada como archivo 2021-10-28-12.23-11mp4”.

En su resolución, el camarista solicitó además “copia del acta de declaración indagatoria del Sr. Mauricio Macri de fecha 28/10/2021, del decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional del mismo día, mes y año, y copia del decreto de fecha 29 de octubre del año 2021 donde el Magistrado a quo fijara nueva audiencia indagatoria para el día 03/11/2021”.

La Cámara, tras esta segunda recusación por parte de la defensa del expresidente “razones motivantes de la recusación” de Lanusse y sus “aspectos fácticos y jurídicos”, resolvió llevar a cabo la audiencia para resolver la continuidad o no del magistrado al frente de la investigación por presunto espionaje de familiares de víctimas del ARA San Juan.

La primera recusación de Macri contra el juez federal Martín Bava había sido rechazada sin mayor trámite porque los jueces del tribunal de apelaciones sostuvieron que no había causales evidentes que llevaran a su apartamiento.

Este jueves, en el marco de la causa que se tramita en Dolores, declararon los exjefes de la Casa Militar, José Yofre, y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati, quienes ratificaron que las funciones de la llamada “avanzada” eran relevar hospitales, rutas disponibles ante emergencias y otros temas vinculados a seguridad, ante viajes del expresidente Mauricio Macri.

Ambos exfuncionarios declararon como testigos ante el juez federal Bava, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las 44 victimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en la que Macri ya fue indagado.