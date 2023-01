La ANMAT prohibió una serie de productos capilares y un desinfectante para heridas

La Administraci贸n Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnolog铆a M茅dica (Anmat) prohibi贸 este lunes la venta en todo el pa铆s de una serie de productos capilares de extendido uso y un producto de venta libre en farmacias para desinfectar heridas.

Por medio de la Disposici贸n 620/2023, publicada hoy en el Bolet铆n Oficial, la Anmat prohibi贸 el uso, la distribuci贸n y la comercializaci贸n en todo el pa铆s de todos los lotes del producto Iodopovidona FR, soluci贸n acuosa 10%, contenido neto 60 ml.

En tanto, por medio de la Disposici贸n 622/2023, la Anmat prohibi贸 la publicidad, comercializaci贸n y distribuci贸n en todo el pa铆s de los productos:

Bahia by Evans, Azeites Vegetales, Forte/Aceites Vegetales, Forte; Bahia by Evans, C茅lulas Tronco, Novo Escova Progresiva; Bahia by Evans, Tratamiento Botox, Com Celulas Tronco Evans, Forte, Escova Progresiva (variedades: maca/ma莽茫, coco e mel/coco y miel, chocolate, gold); Evans, Escova progresiva (variedades: evans ouro, biomolecular, lemon gold); Evans, Power Keratin Max, chocolate, transfer keratin; Evans, Botox, Capillary Regeneration (variedades: com colageno, elastina,queratina e arg谩n y proteina arroz y melitos de rosa); Evans, crema de banho real real cream (variedades: argan essence, hialubot, maracuya & mango, manzana, coco, banana, botox); Evans, shock queratinico ionizado, anti-frizz rapid (variedades: mix frutal,lim贸n, semi di lino); Bioliss Alisado, lacio, hidratacion, extra brillo hd; Bioliss Shok de Keratina, lacio natural, reparaci贸n extra brillo hd; Bioliss Rejuvenecedor b.x, 0% frizz nutricion extra brillo hd en todas sus presentaciones y contenidos netos.

De acuerdo con la Anmat los productos vedados carecen de registro sanitarios por lo que son considerados productos ilegales y por lo tanto potencialmente peligrosos para la salud de quienes los utilicen.