La ANMAT advierte sobre un lote de tomate triturado: posible contaminación y gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva sobre un lote de tomate triturado marca Marolio, tras detectarse la posible presencia de microstomum sp, un parásito identificado en análisis microscópicos.

Según informó la ANMAT, el producto involucrado corresponde a:

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio

Peso Neto 500g

RNPA N° 13-061695

Lote L25114 (Vto. abril 2027 )

(Vto. ) Elaborado por Marolio SA, Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RNE N° 13010369

Producto de Mendoza

La advertencia surge tras el reporte de familias del municipio de Rojas (provincia de Buenos Aires), que recibieron el producto a través de la distribución en escuelas.

Qué se detectó en el tomate triturado

El organismo explicó que, a simple vista, los consumidores observaron lo que parecían gusanos en el alimento. Tras los análisis iniciales, se indicó que se trataría de microstomum sp, una especie de parásito.

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza —provincia donde se elabora el producto— y a la provincia de Buenos Aires, con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones.

Recomendaciones oficiales de ANMAT

La ANMAT solicitó medidas preventivas tanto a la población como a los puntos de venta:

A la población : quienes tengan en su poder el lote mencionado deben abstenerse de consumirlo y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria municipal o provincial .

: quienes tengan en su poder el lote mencionado deben y comunicarse de inmediato con la . A los comerciantes: suspender la comercialización del lote afectado y contactarse con el proveedor.

El organismo remarcó que la medida se aplica únicamente al lote especificado y que se trata de una advertencia preventiva para resguardar la salud pública.