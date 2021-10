La alegría de Juana Viale al comienzo de su programa: “Hay Mirtha Legrand para rato”

Su voz era una de las voces más esperadas por estos días. Desde la operación a la que fue sometida Mirtha Legrand el pasado jueves, en la que le colocaron dos stents, los ojos de la televisión estaban puestos en Juana Viale, a cargo de los programas de su abuela desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020. Y la actriz, sabiendo de esta situación y con muchas ganas de hablar del tema, abrió el programa de este sábado haciendo referencia al tema.

Juana sorprendió entrando al ritmo de “El bombón asesino”, de Los Palmeras, pero todo tenía una explicación. “Muchos besos a mi abuelita, que salí con su canción que le encanta”, anunció la actriz. Es una reina del mundo mundial, una fortaleza como nadie”, celebró la hija de Marcela Tinayre, con una mezcla de alegría y emoción en sus palabras.

“Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos, hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes”, explicó Juana sobre los días previos a la internación.

“Estuve con ella antes de la internación, divina: les quiero contar que estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada, era la más bella de la clínica”, afirmó con complicidad. Y luego, contó los momentos posteriores a la intervención quirúrgica. “Salió perfecta, me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes. “Estoy como en un hotel”, imitó Juana a su abuela, dando cuenta de la buena atención que recibió en el sanatorio.

El jueves por la tarde, Mirtha Legrand fue internada de urgencia en el Sanatorio Mater Dei. La diva no había pasado una buena noche, por lo que a la mañana decidió llamar a su médico. Y, tras realizarle algunas pruebas en su domicilio, el profesional decidió trasladarla a la clínica para practicarle estudios cardiológicos más exhaustivos y monitorear de cerca su cuadro de salud. Minutos después de las 18 horas, en tanto, se difundió el primer parte sobre el estado de la conductora.

“La señora Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio a las 15 horas a realizarse estudios en el servicio de cardiología”, afirmaba el comunicado oficial firmado por el doctor Roberto Dupuy de Lôme, director del Sanatorio Mater Dei. Y detallaba: “A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents. Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia”.

Este sábado, en tanto, se dio a conocer un nuevo parte sobre cómo sigue la recuperación de la diva. “La señora Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 hs.”, dice el comunicado firmado por el mismo profesional. Y agrega: “Agradeciendo a todos, rogamos prudencia en los comentarios y respeto hacia Mirtha y su familia”.