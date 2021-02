La agroindustria representó 7 dólares de cada 10 exportados durante 2020

El 2020 cerr贸 con ca铆da de exportaciones pero consolid贸 la importancia del sector agroindustrial. An谩lisis de la Bolsa de C贸rdoba por complejo (soja, trigo y ma铆z).

C脫RDOBA (NAP). La Bolsa de Cereales de C贸rdoba (BCCBA) destac贸 que las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 54.900 millones en 2020, un 16% menor al monto alcanzado el a帽o anterior. De este total, el 41% fue aportado por el complejo sojero, maicero y triguero.

El relevamiento detalla que las exportaciones disminuyeron en todos los grandes rubros, pero la ca铆da fue menor en los productos primarios y manufacturas de origen agr铆cola, por lo que la importancia del sector en las ventas externas pas贸 al 70%.

Por otro lado, como dato destacado, las exportaciones de ma铆z incrementaron en 2,4% y se ubican como un valor r茅cord.

Sobre el total de exportaciones, desagregando por grandes rubros, la BCCba agrega que el rubro manufacturas de origen industrial fue el que mayor cay贸 en 2020, con una variaci贸n interanual del -30,7% (US$ -5.989 millones).

En segundo lugar,las exportaciones de combustible y energ铆a registraron una disminuci贸n del -19,3% (US$ -853 millones). Finalmente, el rubro de manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios vieron sus n煤meros reducidos en un -9,1% y -7,4% respectivamente (US$ -2.180 millones y US$ -1.296 millones).

鈥淓ste cambio llev贸 a que la importancia de los dos 煤ltimos rubros se intensificara en el 2020, y su participaci贸n conjunta dentro de las exportaciones haya pasado de un 64% en el a帽o 2019 a un 70% en el 2020鈥, destacan los especialistas de la BCCba.

Esto implica que la cadena agroindustrial sigue siendo la principal generadora de divisas para el pa铆s, aportando en el a帽o previo casi US$ 7 de cada US$ 10 que Argentina exporta.

Del total exportado, un 25% correspondi贸 al complejo sojero, 11% al maicero y 4% al complejo triguero, por lo que la suma de estos tres grupos concentr贸 el 41% de las exportaciones totales.

Si bien el precio externo de los productos y subproductos de estos tres complejos subi贸 en el 煤ltimo per铆odo del a帽o, la menor producci贸n de la campa帽a 2019/20 concluy贸 en un nivel de exportaciones agr铆colas un 8% menor a las de 2019, traduci茅ndose en una merma de ventas al exterior por US$ 2.040 millones.

Complejo soja

Las exportaciones del complejo sojero representaron 35,3 millones de toneladas en el 2020, monto menor al del a帽o anterior en un 19%. El principal responsable de esta ca铆da fue la exportaci贸n de poroto de soja, cuyas ventas disminuyeron un 34%, pasando de 10,2 millones de toneladas en 2019 a 6,8 millones en 2020. Asimismo, las exportaciones de los subproductos de la soja tambi茅n observaron una ca铆da con respecto al a帽o anterior, disminuyendo un 17% la harina y un 1,7% el aceite. Una de las causas fundamentales del menor nivel de exportaciones fue la reducci贸n en la producci贸n nacional de soja, que experiment贸 una ca铆da del 11% en la campa帽a 2019/20 con respecto a la campa帽a anterior

Aun as铆, si bien el volumen vendido al exterior disminuy贸, el precio increment贸 en los 煤ltimos meses de 2020. El precio de exportaci贸n aument贸 en promedio un 1% para el poroto de soja, 7% para la harina y 9% para el aceite. Actualmente los precios se ubican m谩s altos, pero hay que considerar que las exportaciones se dieron a lo largo de todo el a帽o, y el incremento del valor de los productos se vio sobre todo a fines de a帽o. En s铆ntesis, hubo un menor volumen negociado, pero con un mayor precio, que result贸 en un valor de las exportaciones un 11% por menor al del a帽o anterior, llegando a representar un monto total de US$ 13.973 millones. Esto implica que 1 de cada 4 d贸lares que la econom铆a argentina gener贸 en 2020 provino del complejo sojero.

Complejo trigo

Las exportaciones de trigo disminuyeron un 6%, pasando de 11,3 millones de toneladas en 2019 a 10,6 millones en 2020. La harina de trigo se comport贸 de forma similar, con un volumen negociado al exterior un 8% menor en 2020. Asimismo, el precio promedio de las ventas al exterior en 2020 registr贸 una disminuci贸n del 8%, llegando a US$ 206 la tonelada. A esto 煤ltimo hay que considerar que una gran parte del trigo y la harina se comercializaron en la primera mitad del a帽o, cuando los precios eran m谩s bajos a los actuales. Con respecto al valor de las exportaciones del complejo, alcanzaron los US$ 2.308 millones, es decir, un 13% menor al monto conseguido en el 2019.

En lo que respecta a los destinos del complejo triguero, ha mostrado un incremento en su diversidad. Esto se refleja principalmente en la menor dependencia de Brasil, cuyas compras pasaron de un 96% en el 2014 a un 41% en el 2020. Por otro lado, Indonesia gan贸 un peso importante, con un nivel de compras de 2,3 millones de toneladas, seguido por Bangladesh con 0,5 millones de toneladas.

Complejo ma铆z

Las ventas al exterior de ma铆z crecieron un 2,4% durante 2020, alcanzando un r茅cord de 37 millones de toneladas. Contrariamente, el precio promedio de exportaci贸n del cereal cay贸 US$ 1,5 por tonelada en 2020, pasando a ubicarse en US$ 162,6 por tonelada, 5% por debajo del promedio de los 煤ltimos cinco a帽os. El efecto neto de estos eventos ubic贸 al valor de las exportaciones de ma铆z un 2% por encima del de 2019, ubic谩ndose en los US$ 6.019 millones, estableci茅ndose como el valor m谩s elevado hasta el momento.

Con respecto a los destinos del ma铆z, Vietnam y Argelia siguen liderando las compras, representando entre ambos el 32% de lo comercializado en 2020. Argelia, al igual que en 2019, se muestra como el tercer mayor comprador de ma铆z argentino, con una participaci贸n del 9%. Por otro lado, Malasia fue desplazada del cuarto puesto por Per煤, dato interesante considerando que entre los a帽os 2014 y 2018 las exportaciones del cereal hacia el pa铆s vecino representaron en promedio 290 mil toneladas, para incrementar a 2,8 millones en el a帽o 2019 y alcanzar los 3,1 millones de toneladas en 2020. Otros dos pa铆ses que mostraron un incremento en la compra del ma铆z argentino fueron Chile (+ 414 millones de toneladas) y Egipto (+ 1,2 millones de toneladas). (Noticias AgroPecuarias)