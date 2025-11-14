La adversidad, un escollo para River

El mal momento que atraviesa River, agudizado aún más por su floja actuación en la derrota superclásica, viene sustentado por números que enuncian los problemas del presente del equipo conducido por Marcelo Gallardo. “La lectura que hago es que, sinceramente, fue una mierda -analizó con sinceridad y crudeza Lucas Martínez Quarta luego de la caída en la Bombonera-. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsable. Lamentablemente, estamos metidos en un pozo del que no podemos salir”. Aquella escena descripta por el defensor, que incluye tanto metáforas como literalidad para retratar este momento del club de Núñez, es la punta de un iceberg que, debajo de lo visible, esconde récords negativos y cifras alarmantes.

La adversidad le cuesta a River

Si la meca del Gallardo entrenador en River puede considerarse la épica final en Madrid, aquella definición de la Libertadores 2018 que el equipo millonario comenzó perdiendo y revirtió con furia goleadora en el segundo tiempo de aquel 9 de diciembre, el contraste con este momento histórico del segundo ciclo de “Napoleón” no puede ser mayor. A los problemas futbolísticos que atraviesa el conjunto de Núñez, se le suma una estadística aciaga que parece dejar lejana aquella épica lograda en el Santiago Bernabéu: River no pudo dar vuelta ningún partido en todo este 2025.

La versión 2025 del equipo conducido por Gallardo jugó 52 partidos y perdió 10 (con Talleres por la Supercopa Internacional, con Platense por los cuartos de final del Apertura y con Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina, en los tres casos, empató y quedó eliminado en la definición por penales). Algo sorprendente en ese contexto lo aporta el dato más específico que se mencionó más arriba: River arrancó perdiendo 13 partidos este año y no pudo dar vuelta ninguno. Lo más cerca que estuvo fue cuando conquistó un empate, situación que logró en cinco oportunidades: los dos más recordados fueron quizás ante Platense (por esos cuartos del Apertura, igualó en el minuto 112 por medio de un penal de Franco Mastantuono aunque luego cayó por penales) y ante Independiente del Valle (en Guayaquil, perdía 0-2 y lo empató con una ráfaga de goles de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi en seis minutos). Completan la estadística de derrotas de esta temporada el 2-1 que le propinó Rosario Central por la fecha 11 de este Clausura y el 3-1 sufrido ante Palmeiras en San Pablo, por la vuelta de los cuartos de la Libertadores: en ambos encuentros empezó ganando y se lo dieron vuelta.

Del último partido que River dio vuelta pasó más de un año. Fue el 6 de noviembre de 2024, cuando venció a Instituto en Córdoba por 3-2 tras haber empezado perdiendo por un gol de Gregorio Rodríguez a los 23 minutos. Pablo Solari y Paulo Díaz dieron vuelta el marcador en una ráfaga de nueve minutos y, luego del empate temporal del equipo cordobés, Facundo Colidio anotó el tercer gol millonario para conquistar la victoria. El domingo pasado, en el Superclásico, solo estuvo presente Paulo Díaz: Colidio está recuperándose de un desgarro y Solari, parte del Spartak Moscú desde febrero de este año, jugó ese mismo día ante el Ajmat por la Primera División rusa y anotó el doblete de la victoria de su equipo.

Golpes y fantasmas centenarios

La negativa racha que acumula el conjunto de Gallardo en relación con dar vuelta resultados adversos no es la única estadística que suma en su contra. A principio de este mes, el club de Núñez protagonizó el quiebre de otro récord histórico: cuando perdió 1-0 con Gimnasia en el Monumental alcanzó cuatro derrotas consecutivas en condición de local, una infeliz seguidilla que no vivía desde hacía 99 años. Casi un siglo atrás, en los tiempos del fútbol amateur de 1926, River juntó cuatro caídas al hilo en su antiguo estadio de Alvear y Tagle, tras perder con San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires. La de este 2025, en tanto, la completaron las derrotas ante Palmeiras (1-2), Riestra (1-2) y Sarmiento (0-1).

Esta tormenta que azota al mundo riverplatense pareció desatarse el 17 de septiembre pasado. El equipo conducido por Gallardo encaraba aquel día su debut en los cuartos de final de la Libertadores con un historial que lucía una ausencia total de derrotas como visitante en lo que iba de este 2025: no había perdido ninguno de los 15 partidos que había jugado en esa condición hasta esa semana, contabilizando todas las competencias (con un saldo de seis victorias y nueve empates). Aquel miércoles, sin embargo, la caída en el Monumental ante Palmeiras en la máxima competencia continental instauró lo que sería el comienzo de un horizonte desafortunado para River: el sábado siguiente cayó ante Atlético Tucumán como visitante y, desde entonces, todo le ha costado muchísimo: sus últimos siete partidos del Clausura fueron seis derrotas y apenas un triunfo, cuando venció a Talleres en Córdoba, por 2-0, por la fecha 13 del torneo local. También estuvo flaqueando su costado goleador: si en las siete fechas iniciales había marcado 14 goles, en estas últimas siete apenas anotó cuatro. El equipo millonario es, sin embargo, el equipo con más tantos a favor en su Zona B, con 20.

River, que no ha podido revertir ni un solo partido este año, está obligado a dar vuelta este presente de adversidades. Lo piden sus hinchas, lo anhelan los propios jugadores que lucen la banda roja sobre su pecho, lo desea su entrenador, lo exige su historia. Y, como si eso fuera poco, lo demandan las ilusiones de clasificarse a la Copa Libertadores. Ganar el boleto al ansiado torneo se ha vuelto para los de Núñez un desafío sinuoso y difícil: deberán salir campeones de este Clausura para obtener el cupo directo o finalizar terceros (tienen 52 puntos) en la tabla anual para jugar el repechaje o, dependiendo de quien gane el torneo, entrar directamente a la fase de grupos. Para lo cual, deberán ganar el domingo ante Vélez y esperar que Argentinos (54) no supere más tarde a Estudiantes. Si hay empate en La Plata, los de Gallardo deberán golear en Liniers porque la diferencia de gol favorece a los de La Paternal (+19 contra +17). También existe una última posibilidad de meterse en la Libertadores como cuarto, pero dependerá del desenlace del certamen en su final (Boca, Rosario Central o el tercero de la anual deberán consagrarse campeones y liberar su boleto al cuarto), pero también en ese caso el elenco millonario está obligado a ganar si no quiere especular con los resultados de Riestra (51) en su visita a Godoy Cruz este sábado.

Juanfer Quintero, uno de quienes salió a hablar tras la dura caída ante Boca, dejó una frase que, en momentos complicados, alienta de cara a lo que sigue. “Tocamos fondo”, dijo el colombiano. River se aferra a ese límite, a ese umbral de malos tragos, para seguir adelante: deberá revertir el ánimo, las estadísticas y el presente futbolístico. Le queda una oportunidad si quiere salir a flote de este difícil 2025.