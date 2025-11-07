La Administración Tributaria Provincial firmó convenio multilateral con el CeATS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se llevó a cabo este

jueves 6 de noviembre la firma oficial de la incorporación de la Provincia

de Formosa al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales

(CeATS).

Con esta adhesión, la Administración Tributaria de Formosa (ATP) se

suma al conjunto de provincias que ya integran el CeATS, fortaleciendo la

cooperación entre jurisdicciones y promoviendo una gestión tributaria más

moderna, eficiente y equitativa.

Formosa estuvo representada por el doctor Gustavo López Peña,

administrador general de la ATP, y el doctor José Mobilio, director jurídico

de la misma.

Por parte del CeATS, participaron los secretarios ejecutivos, Alejandro

Donati y Manuel Balestretti, y el presidente de la Comisión Arbitral del

Convenio Multilateral, C.P. Mag. Luis María Capellano, quien brindó su

valiosa colaboración para concretar este importante paso.

El CEATS

El Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats)

constituye una Asociación Civil sin fines de lucro integrado con personas

jurídicas públicas asociadas o jurisdicciones que administran la

recaudación y control de tributos subnacionales, otorgando en su esencia,

un fuerte sentido federal al tratamiento y estudio de los recursos tributarios

subnacionales.

Su objetivo consiste en analizar la problemática tributaria común para

encontrar soluciones superadoras y capacitar a los agentes de cada

administración tributaria subnacional, delineando una profesionalización

constante y una integración de las administraciones tributarias con el

cumplimiento de las metas presupuestarias.

Permitiendo de esta forma, promover el intercambio de experiencias, la

colaboración mutua, la asistencia entre sus miembros, impulsar y conducir

así investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y administraciones

tributarias subnacionales, utilizadas para adoptar directrices, formular

modelos y propiciar la difusión oportuna de la información para el

permanente mejoramiento y fortalecimiento de las administraciones

miembro.

Con la incorporación de Formosa, el CeATS ya cuenta con representación

en 23 de las 24 jurisdicciones provinciales y en 90 municipios de todo el

país.