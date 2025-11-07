La Administración Tributaria Provincial firmó convenio multilateral con el CeATS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se llevó a cabo este
jueves 6 de noviembre la firma oficial de la incorporación de la Provincia
de Formosa al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales
(CeATS).
Con esta adhesión, la Administración Tributaria de Formosa (ATP) se
suma al conjunto de provincias que ya integran el CeATS, fortaleciendo la
cooperación entre jurisdicciones y promoviendo una gestión tributaria más
moderna, eficiente y equitativa.
Formosa estuvo representada por el doctor Gustavo López Peña,
administrador general de la ATP, y el doctor José Mobilio, director jurídico
de la misma.
Por parte del CeATS, participaron los secretarios ejecutivos, Alejandro
Donati y Manuel Balestretti, y el presidente de la Comisión Arbitral del
Convenio Multilateral, C.P. Mag. Luis María Capellano, quien brindó su
valiosa colaboración para concretar este importante paso.
El CEATS
El Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats)
constituye una Asociación Civil sin fines de lucro integrado con personas
jurídicas públicas asociadas o jurisdicciones que administran la
recaudación y control de tributos subnacionales, otorgando en su esencia,
un fuerte sentido federal al tratamiento y estudio de los recursos tributarios
subnacionales.
Su objetivo consiste en analizar la problemática tributaria común para
encontrar soluciones superadoras y capacitar a los agentes de cada
administración tributaria subnacional, delineando una profesionalización
constante y una integración de las administraciones tributarias con el
cumplimiento de las metas presupuestarias.
Permitiendo de esta forma, promover el intercambio de experiencias, la
colaboración mutua, la asistencia entre sus miembros, impulsar y conducir
así investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y administraciones
tributarias subnacionales, utilizadas para adoptar directrices, formular
modelos y propiciar la difusión oportuna de la información para el
permanente mejoramiento y fortalecimiento de las administraciones
miembro.
Con la incorporación de Formosa, el CeATS ya cuenta con representación
en 23 de las 24 jurisdicciones provinciales y en 90 municipios de todo el
país.