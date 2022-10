Kun Agüero adelantó que “Messi tomará una decisión sobre su futuro después del Mundial de Qatar 2022”

A días del Mundial de Qatar 2022, Kun Agüero se refirió al futuro de Lionel Messi durante una entrevista con El Chiringuito y adelantó que definirá cómo seguir luego de la Copa del Mundo.

En las últimas horas trascendió que el PSG trabaja en la renovación del contrato del astro argentino, que finaliza a mitad del próximo años. Sin embargo, el ex delantero del Manchester City dejó abierta su continuidad.

“Messi tomará una decisión sobre su futuro después del Mundial de Qatar 2022”, anticipó el ex futbolista.

En este marco, Agüero recordó el momento en que su amigo argentino se fue del Barcelona y contó una particular anécdota que demuestra las ganas que la “Pulga” tenía de seguir en el club en el que se formó.

“Estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barcelona en la habitación. Cada 3 o 4 días me decía ‘creo que ya renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta’, y después me decía que todavía no estaba listo. La intención de él era renovar; el jugador no tiene la culpa, sino que responde a las decisiones que toman los que tienen que arreglar los contratos”, reveló el Kun. “La verdad la saben los que arreglan los contratos”, insistió.