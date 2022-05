Kremlin descarta reunión prevista entre el Papa y Putin

El Patriarcado ruso calific贸 como “deplorable” la versi贸n que el Papa Francisco dio de su di谩logo con el Patriarca Kirill poco despu茅s de la invasi贸n a Ucrania, en una entrevista que concedi贸 el martes al Corriere della Sera, y en la que sostuvo haberle pedido que no fuera “el monaguillo” de Vladimir Putin.

“Es deplorable que un mes y medio despu茅s de la conversaci贸n con el Patriarca Kirill, el Papa Francisco haya elegido un tono equivocado para transmitir el contenido de esta conversaci贸n”, afirm贸 hoy el departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado ruso en un comunicado, citado por la agencia Tass.

“Esas declaraciones, agreg贸 la nota, dif铆cilmente contribuir谩n a la instauraci贸n de un di谩logo constructivo entre las Iglesias cat贸lica romana y ortodoxa rusa, que es particularmente necesario en este momento”.

Los dos l铆deres religiosos mantuvieron un encuentro virtual el pasado 16 de marzo.

En ese contexto, no existe ning煤n acuerdo para un eventual encuentro entre el Pont铆fice y el presidente ruso Vladimir Putin, afirm贸 hoy el portavoz del Kremlin.

Dmitri Peskov se refiri贸 as铆 a las afirmaciones del Pont铆fice, que el martes asegur贸 en una entrevista que la Santa Sede insist铆a ante el gobierno ruso para una reuni贸n con Putin en Mosc煤

鈥淭ales iniciativas se presentan en la l铆nea de los servicios diplom谩ticos. No hay acuerdos sobre las reuniones”, explic贸 el funcionario del Kremlin, seg煤n Tass.

Peskov tampoco consider贸 la necesidad de tal reuni贸n. “No hubo en ese sentido y no se expresaron iniciativas espec铆ficas”, agreg贸 el jefe de prensa de Putin.

El Papa le cont贸 al Corriere della Sera que habl贸 con Kirill durante 40 minutos v铆a zoom.

“Los primeros veinte con una carta en la mano me ley贸 todas las justificaciones de la guerra. Escuch茅 y le dije: no entiendo nada. Hermano, nosotros no somos cl茅rigos de estado, no podemos usar el lenguaje de la pol铆tica, sino el de Jes煤s, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios”.

“Por eso debemos buscar caminos de paz, para acabar con los disparos de armas. El Patriarca no puede transformarse en monaguillo de Putin鈥, le coment贸 Francisco.

En su nota, el Patriarcado reconstruye, en cambio, lo que dijo entonces Kirill al recordar que 鈥渆l conflicto comenz贸 en 2014 con los sucesos de la plaza Maidan en Kiev鈥, y que 鈥渁l final de la era sovi茅tica, Rusia recibi贸 la seguridad de que la OTAN no se mover铆a ni un cent铆metro hacia el Este”.

Una consideraci贸n, adem谩s, que se refleja precisamente en el comentario del martes del Papa sobre “La OTAN ladrando a la puerta de Rusia鈥, que tuvo tambi茅n reacciones adversas en pa铆ses como Polonia.

Por su parte, Kirill insisti贸 en sus sermones que “Rusia nunca ha atacado a nadie en su historia, s贸lo ha protegido sus fronteras”.