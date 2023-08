Kicillof contra el plan motosierra: “Los problemas no se resuelven rompiendo todo”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirm√≥ este martes que “los problemas no se resuelven dinamitando o destruyendo todo, ni con recetas m√°gicas”, al encabezar el acto de inauguraci√≥n del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educaci√≥n T√©cnica N¬į6 de Wilde, en el municipio de Avellaneda.

“¬°Es f√°cil gritar ‘qued√©monos sin industria, sin escuela p√ļblica, sin salud’! Pero las recetas m√°gicas no solucionan los problemas. El futuro se construye con m√°s trabajo, m√°s educaci√≥n y m√°s salud. No puede ser que haya un pa√≠s s√≥lo para los que lo pueden pagar y el resto quede afuera”, advirti√≥ el gobernador en su discurso.

“Es m√°s f√°cil decir ‘rompamos todo’ y ofrecer soluciones m√°gicas, pero si te tomas la p√≥cima m√°gica, no te va a ir mejor. La clase media y los trabajadores necesitan de la universidad, de la escuela y de la salud p√ļblica”, a√Īadi√≥.

Kicillof afirm√≥ que “hablan a los gritos para expresar el enojo. Pero no sea cosa de que el malestar nos conduzca a un lugar al que no queremos ir” y a√Īadi√≥: “Lo de ampliar derechos no es una frase bonita. Es algo concreto: es si podes o no tener educaci√≥n o salud. No es algo que se resuelve o un TikTok. Es m√°s complicado. Discutimos qu√© modelo de pa√≠s queremos: el que deje afuera a las grandes mayor√≠as o el que las contiene”.

Acompa√Īado por el director General de Cultura y Educaci√≥n, Alberto Sileoni, el intendente local, Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete del distrito, Magdalena Sierra; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof inaugur√≥ el edificio escolar N¬į173 de su gesti√≥n que, con una inversi√≥n de 650.781.184 pesos, cuenta con las instalaciones para el funcionamiento de los 13 talleres de diferentes especializaciones que alberga.

En ese marco, el gobernador reconoci√≥ que “falta un mont√≥n, pero no se resuelve destruyendo” dado que “se destruye en dos minutos, mientras que producir lleva dedicaci√≥n, comprensi√≥n y tiempo”.

“Ahora vienen con soluciones m√°gicas. Hay un problema y dicen que se soluciona rompiendo todo, desfinanciando. Esto no se resuelve con magia, sino con trabajo, con esfuerzo, con solidaridad y pensando en el otro”, expres√≥.

Kicillof plante√≥ que desde 2019, su administraci√≥n inaugur√≥ “una escuela cada 4 d√≠as”, aclar√≥ que “no est√° todo resuelto, falta mucho, pero lo vamos a conseguir entre todos”.

“Para decidir qu√© queremos, tenemos que hacer un poco de historia: hace poco tuvimos un gobierno de derecha o neoliberal que cort√≥ la inversi√≥n en educaci√≥n. Dec√≠an que hab√≠a que ajustar los gastos del Estado y bajaron el presupuesto. No hicieron nuevas escuelas y cerraron 37 colegios rurales o del delta porque ten√≠an pocos alumnos”, rememor√≥ en alusi√≥n a la administraci√≥n de Mar√≠a Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio.

Sostuvo luego que en la provincia, s√≥lo el 5% de las escuelas t√©cnicas son privadas, mientras que existen casi 300 de gesti√≥n p√ļblica.

“Nos dicen que todo lo va a solucionar el mercado. Podr√≠an hacer miles de escuelas t√©cnicas privadas, pero nadie las hace. ¬ŅQu√© pasa ah√≠? Un empresario busca ganancia. Parece que las escuelas t√©cnicas no son rentables y que es mejor abrir otro tipo de negocios que den rentabilidad. Ese modelo donde todo lo hace el mercado, arroja que s√≥lo hay 20 escuelas t√©cnicas privadas”, resalt√≥ el economista.

En ese sentido, asever√≥ que la discusi√≥n no tiene que ver con “Estado o mercado”, pero puso de relieve que “la libertad no se agota en la libertad de mercado porque hay algunos que est√°n en desventaja y para que haya libertad tiene que haber tambi√©n igualdad de oportunidades para desarrollarse”.

En ese marco, Kicillof recalc√≥: “Parece una obviedad, pero estamos discutiendo si tiene que haber o no Estado. Si nos sacan el Estado, no va a haber escuelas primarias, jardines de infantes o salud p√ļblica” y apunt√≥ que “se trata de que cada uno se las arregle pisando cabezas, como en la ley de la selva y si no puede pagar la salud, que venda un √≥rgano”.

As√≠, precis√≥ que desde Uni√≥n por la Patria “creemos en otro pa√≠s y entendemos distinto de qu√© se trata una sociedad: no es competir a ver a qui√©n le va mejor en el curso, en la familia o en el barrio, sino querer que le vaya bien a todos y progresar como comunidad”.

Luego, rechaz√≥ la propuesta de “dinamitar todo” formulada desde algunos espacios pol√≠ticos y advirti√≥ que mientras el gobierno busca que Argentina sea un pa√≠s industrial en el que se agregue valor a los recursos naturales, desde la oposici√≥n “a√Īoran volver a un pa√≠s granero del mundo en el que se enviaba el cuero a Inglaterra para que all√° fabriquen los zapatos y nos los vendan caros”.