Katopodis: “El acuerdo con el FMI nos permitirá seguir recuperando el crecimiento”

El ministro de Obras P煤blicas asegur贸 que “hay una decisi贸n del Gobierno de seguir impulsando la inversi贸n en infraestructura” y le pidi贸 a la oposici贸n que “deje de levantarse cada vez que alguien les dice la verdad”.

El ministro de Obras P煤blicas, Gabriel Katopodis, afirm贸 que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitir谩 “seguir recuperando el crecimiento”, y llam贸 a la oposici贸n a que “opinen y entre todos lleguemos a un punto de acuerdo que nos permita dar vuelta esta p谩gina”.

“El acuerdo nosotros estamos convencidos nos va a permitir seguir recuperando el crecimiento y seguir haciendo obra p煤blica; ahora la oposici贸n tiene que decir si est谩n de acuerdo o proponen algo mejor, ahora lo que seguro tienen que hacer es sentarse, dejar de levantarse cada vez que alguien les dice la verdad o algo que no comparten, es una expresi贸n de absoluta intolerancia”, dijo el ministro este viernes por la ma帽ana en di谩logo con Radio Nacional.

Katopodis asegur贸 que “hay una decisi贸n del Gobierno de seguir impulsando la inversi贸n en infraestructura” y que en este momento “3.800 obras se est谩n llevando adelante en el pa铆s”, al tiempo que destac贸 que el presupuesto del 谩rea se increment贸 “70% m谩s entre 2021 y 2022”.

Remarc贸 que “la negociaci贸n que llev贸 adelante el Gobierno garantiza que no sean la obra p煤blica, ni la inversi贸n en educaci贸n ni la inversi贸n en ciencia y tecnolog铆a variables de ajuste”.

Asimismo, aclar贸: “Nosotros estamos avanzando con un acuerdo con el Fondo que para nosotros es una muy mala noticia, pero la tragedia fue haber tra铆do al Fondo Monetario Internacional en 2018”.

“La realidad es que ellos nos endeudaron y frenaron todas las obras en el pa铆s, nosotros estamos refinanciando esa deuda de la plata que ellos pidieron, y asegurarnos hacer todas las obras p煤blicas que ellos paralizaron y que necesita la Argentina”, agreg贸.

En ese sentido, enfatiz贸: “Queremos saber d贸nde est谩n los 45.000 millones de d贸lares, porque no est谩n en rutas, no est谩n en universidades, no est谩n en las escuelas y los jardines que est谩 construyendo el Estado ahora, no est谩n en las rutas que estamos haciendo”.

“D贸nde est谩n esos 45.000 millones es una pregunta que necesitamos que la Justicia tome partido”, se帽al贸.

Sobre el env铆o al Congreso del acuerdo con el FMI manifest贸 que la intenci贸n es “discutirlo, debatirlo, que todos los sectores opinen y que entre todos lleguemos a un punto de acuerdo que nos permita dar vuelta esta p谩gina”.

“La Argentina no ten铆a rumbo si no resolv铆amos, si no nos sac谩bamos esta mochila que es realmente de las m谩s complicadas, el acuerdo est谩 hecho sobre lo que nos dej贸 el macrismo, una sociedad golpeada, un Estado destruido y una econom铆a en ca铆da libre”, concluy贸 el ministro Katopodis.

https://www.telam.com.ar/notas/202203/585309-gobierno-repercusiones-acuerdo-fmi.html