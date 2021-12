JUSTICIA. Implementan técnicas de comunicación con víctimas con un lenguaje claro

El juez Guillermo Caballero en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la intervenci贸n que le toc贸 llevar adelante en el caso donde se investiga un supuesto abuso sexual a menores de edad a trav茅s de un lenguaje claro para que puedan contar lo sucedido.

Caballero dijo 鈥渄esde este a帽o el Superior Tribunal de Justicia implement贸 el uso del lenguaje claro en la b煤squeda de comenzar a sacar el uso de las frases en lat铆n y expresiones de t茅rminos de espa帽ol antiguo que se ven铆a usando en los tribunales y la idea es hacer unas resoluciones m谩s entendibles para el justiciable鈥.

Y a帽adi贸 鈥渄esde esa perspectiva uno va tomando conocimiento de la globalizaci贸n que existe porque uno tambi茅n va tomando contacto con jueces de otras provincias y vi que en algunos tribunales de familias se ha implementado el uso de las cartas para posibilitarle a los chicos que pidan ser adoptados o que las familias que los ten铆an de transito sean sus familias y me pareci贸 una idea para d谩rselas a los chicos que tienen que venir a Tribunales y que deben pasar los psic贸logos del equipo forense, me pareci贸 bueno poder dirigirme a ellos de la mejor forma que pueda hacerse con un lenguaje claro y bien corto鈥.

鈥淎 los chicos les he puesto en conocimiento que su padrastro continuar铆a detenido y lo que les hice saber es decirles que admiraba su valent铆a por como lo contaron. Hoy lo que hicimos desde el Juzgado fue contarles que la causa va a ir a juicio y que habr谩 tres jueces que van a resolver lo que esta persona hizo, que un Fiscal los defender谩 y les reiter茅 que admiraba su valent铆a y agradec铆a que me cuenten lo que hab铆an pasado鈥, continu贸.

La causa

鈥淟a causa entra por la denuncia de la hermana de la madre de los menores, la mam谩 no les cree que hayan pasado por esto. No s茅 si llega a ser c贸mplice porque no tenemos nada que pueda acreditar una participaci贸n en ese sentido por parte de la mujer, pero no podemos hablar de complicidad鈥, explic贸 el letrado.

鈥淭enemos una sociedad muy machista y no solo esto se ve en el var贸n, si no que por parte de las mujeres tambi茅n. Adem谩s, hay mujeres que est谩n muy sumidas en un problema de violencia de g茅nero que quedan obnubiladas que todo lo que dicen sus parejas ellas la toman como una verdad absoluta, entonces tambi茅n hay que estar en esos contextos para entender esos contextos鈥, explic贸.

鈥淟os ni帽os hoy est谩n con la t铆a que denuncio la situaci贸n鈥, cerr贸.