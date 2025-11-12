Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona tras la postergación

En la jornada del martes prestaron testimonial la acusada, el abogado Julio Rivas y la amiga íntima de Makintach, María Lía Vidal Alemán.

Dos de las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna, declaran hoy en el jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, luego de que en la jornada del martes pidieran postergar sus testimoniales.

En el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en la ciudad de La Plata, se espera que este miércoles desfilen por loa pasillos las hijas más grandes del futbolista para dar contexto del debate declarado nulo luego de que se constatara que la acusada realizaba un documental sobre el juicio sin autorización.

A su vez, se espera que den testimonio ante el jurado José Arnal, uno de los socios de la productora ‘La Doble’ que estaba detrás del film “Justicia Divina”; sumado a Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor independiente.

El martes declararon el abogado del acusado Leopoldo Luque, Julio Rivas; la amiga íntima de la acusada, María Lía Vidal Alemán; y hasta Makintach, quien por segunda vez sostuvo su inocencia.

En exclusiva con la agencia Noticias Argentinas, la magistrada suspendida expresó que “cree en las instituciones”, a la vez que reclamó querer “que se sepa la verdad”.