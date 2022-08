Jure: “lo que más pide la gente del campo es que haya medidas a largo plazo”

El presidente de la rural de Formosa, Oscar Jure, en contacto con la AM990 habló acerca de las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Jure comenzó diciendo: “hasta ahora no hay ningún tipo de acercamiento, creo que hubo un diálogo, pero quedaron en reunirse el Ministro con la Mesa de Enlace, pero aún no hay nada”.

“Esperemos que el Ministro termine de completar su equipo y seguro a partir de ahí se darán algunas medidas las que seguramente será la liquidación de la soja que está disponible todavía, en el sector ganadero no hay medidas aún porque hay cupos de exportación“, añadió.

“En el sector agrícola hay siempre un remanente que deja el productor para financiar la cosecha gruesa que empieza ahora, siempre se guarda algo para poder financiarse la nueva producción”, explicó.

Consultado acerca de qué esperan, el funcionario manifestó: “este año hubo un record de divisas y no es que este año se ha exportado menos. Lo que queda es poco. Lo que más pide el sector agropecuario es que haya medidas a largo plazo”.