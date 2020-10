Juntos por el Cambio postergó su reunión virtual para evitar temas que profundicen las diferencias internas

La conducci贸n nacional opositora decidi贸 que la reuni贸n dejar谩 de ser semanal y se realizar谩 cada 15 d铆as. Algunos quer铆an reclamar el levantamiento definitivo de la cuarentena, pero esa postura no es compartida por Rodr铆guez Larreta. La Coalici贸n C铆vica, contra 鈥渢oda radicalizaci贸n funcional a Cristina Kirchner鈥

La conducci贸n nacional de Juntos por el Cambio (JxC) resolvi贸 postergar la videollamada de este lunes para mantener desde ahora un contacto cada 15 d铆as. En el fondo, la decisi贸n responde a un motivo vinculado con la interna de la coalici贸n opositora: los dirigentes no quieren poner temas en discusi贸n que dividan m谩s a los que no tienen responsabilidad de gobernar y a los que s铆 la tienen.

La cuesti贸n que hab铆a quedado pendiente hace siete d铆as promet铆a un fuerte debate interno: reclamarle al gobierno nacional el levantamiento definitivo de la cuarentena. Qued贸 insinuado al final del Zoom del martes pasado, luego del banderazo y de la reaparici贸n p煤blica de Mauricio Macri, pero en los llamados que intercambiaron los referentes de JxC este fin de semana se tom贸 la decisi贸n de ponerle un freno a la idea: es que Horacio Rodr铆guez Larreta no est谩 de acuerdo con aquella medida, que condicionar铆a su estrategia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires.

As铆, los duros y moderados de Juntos por el Cambio coincidieron en no conectarse este lunes y postergaron una decisi贸n conjunta sobre la cuarentena, que le permitir谩 al jefe de gobierno porte帽o mayor libertad para tomar las medidas necesarias sin el peso de una postura org谩nica de la coalici贸n.

En los 煤ltimos anuncios oficiales, Alberto Fern谩ndez afirm贸 que la actual fase del aislamiento obligatorio se extender谩 hasta el domingo pr贸ximo, pero el problema es que en las pr贸ximas horas se anunciar谩 que la Argentina ya lleg贸 al mill贸n de infectados de COVID-19 y por eso Rodr铆guez Larreta quiere tener las manos libres para analizar si dispone o no nuevas aperturas de actividades.

En su reaparici贸n, Macri pidi贸 el final de la 鈥渃uarentena eterna鈥 porque ha sido 鈥渕uy da帽ina鈥 y no provoc贸 鈥渘ing煤n resultado鈥. 鈥淨ue el Gobierno deje de atropellar las instituciones y restablezca la normalidad en el pa铆s, porque esta cuarentena eterna ha sido muy da帽ina y sin ning煤n resultado a la vista, porque estamos entre los peores pa铆ses en t茅rminos de resultados frente al coronavirus鈥, dijo.

Rodr铆guez Larreta no apoy贸 ni critic贸 esas declaraciones del ex presidente, pero sugestivamente se ausent贸 del Zoom de Juntos por el Cambio que se hizo al d铆a siguiente. 鈥淎genda de trabajo en la gesti贸n鈥, fue la excusa del jefe de gobierno para no participar del encuentro, pero sus allegados dejaron trascender el malestar por las afirmaciones de Macri, que incluyeron fuertes cr铆ticas contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ex titular de la C谩mara de Diputados Emilio Monz贸.

Quien le contest贸 a Macri desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para justificar las medidas adoptadas fue el ministro de Salud, Fern谩n Quir贸s: 鈥淟a cuarentena precoz salv贸 una cat谩strofe sanitaria que es muy dif铆cil de ver porque no sucedi贸 y no es sencillo de observar lo que hubiera ocurrido鈥.

De acuerdo con el funcionario porte帽o, si el gobierno de Rodr铆guez Larreta no hubiera adoptado esta estrategia, la Capital Federal 鈥渘o hubiera tenido capacidad de atender de manera digna, humana y correcta鈥 a las personas que contrajeron la enfermedad.

En la Coalici贸n C铆vica (CC) relativizaron las diferencias internas en Juntos por el Cambio sobre la cuarentena y apuntalaron la decisi贸n de abandonar la frecuencia semanal de los encuentros de la conducci贸n nacional: 鈥淐reemos que debi茅ramos reunirnos cada 15 o 20 d铆as. Si surge un tema urgente, lo evaluamos y coordinamos para juntamos. Esta periodicidad nos parece lo mejor, m谩s serio y eficiente鈥, dijo a Infobae el jefe del bloque de diputados de la CC, Maximiliano Ferraro.

鈥淣uestro objetivo debe ser defender con firmeza el Estado de Derecho, las libertades, la paz social, la no violencia y corrernos de toda radicalizaci贸n funcional a Cristina Kirchner y del enfrentamiento entre los argentinos鈥, afirm贸 el legislador, en sinton铆a con la postura de la fundadora del partido Elisa Carri贸. Y agreg贸: 鈥淟a coalici贸n no est谩 en ning煤n extremo, ya sea de izquierda o de derecha鈥.

Para Ferraro, Juntos por el Cambio 鈥渄ebe ir pensando y acordando qu茅 salida de futuro y esperanza le vamos a ofrecer a los argentinos, a pesar de la situaci贸n compleja que atravesamos鈥 y consider贸 que 鈥渉oy no alcanza con el 40% del electorado, para gobernar necesitamos el 60% y tenemos que ir hacia eso鈥. De todas formas, advirti贸: 鈥淣o son tiempos para especulaci贸n electoral鈥.