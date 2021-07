Julián Weich no se había vacunado contra el coronavirus: tenía turno asignado dos semanas antes del contagio

“Julián no recibió la vacuna para prevenir el coronavirus”, afirmó esta mañana Carolina Papaleo en Nosotros a la mañana, por ElTrece, sobre los dichos que ya había expresado Weich en el programa que comparten, Vivo para vos, por Canal 9.

Fue un rato antes de que el médico personal de Julián Weich, el doctor Mario Fitz Maurice, contara en Radio Uno que el conductor sigue evolucionando favorablemente por su cuadro de coronavirus que lo llevó a quedar internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Capital Federal.

“Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo”, dijo Papaleo esta mañana en el programa del Pollo Álvarez. “Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó… ”, agregó la conductora de Vivo para vos sobre los dichos al aire su colega, que hace semanas salió por Zoom en el programa cuando ya estaba contagiado, pero aún su cuadro no se había complicado.



En este sentido, sorprendió que esta mañana mientras Papaleo estaba conectándose para salir al aire en Nosotros a la mañana, Pablo Montagna –que es uno de los panelistas– dijo al aire que Julián Weich había militado contra las vacunas. Información que desde la producción de Vivo para vos, de Canal 9, descartaron de plano ante la consulta de Teleshow: “No es antivacunas. Muchísimas veces hicimos notas sobre el tema. Y hablamos en el programa con infectólogos, con autoridades del Ministerio de Salud. Julián jamás planteó esa postura”.

Y también Carolina Papaleo habló sobre este punto ante el llamado de Teleshow, posterior a sus declaraciones en el ciclo de El Pollo Álvarez. “Si el panelista lo hubiera dicho cuando yo estaba al aire, yo lo cruzo, enseguida. Si no, queda como que me callo, y el que calla otorga. Pero no, lo dijo mordido cuando yo estaba por salir al aire. No puedo permitir que se diga al aire esto. No lo creo que Julián sea antivacuna”, aseguró la actriz. Dijo además que no sabe con certeza por qué no llegó a vacunarse. “Julián es muy hermético y reservado con ciertos temas, con su familia”, agregó. “Hemos tratado la temática muchas veces. Jamás escuché hablar a Julián en contra de las vacunas. Es muy amigo del doctor Pedro Cahn, que es infectólogo y número uno en el país. No proclama la antivacuna”, enfatizó Papaleo.



En este sentido, además trascendió un video que confirma los dichos de la producción de Canal 9 y Carolina Papaleo. Se trata de un clip promocional de la Fundacion Vacunar, organización que tiene en su staff especialistas de renombre, como la doctora Florencia Cahn, médica infectóloga e hija del doctor Pedro Cahn. Allí se lo ve a Julián Weich, en 2018, hablando de la importancia de inocularse. “La Fundación Vacunar busca erradicar las enfermedades que son prevenibles. Estamos convencidos de que vacunar es un acto de amor necesario”, se lo escucha decir a Julián en el video de la entidad sin fines de lucro.

¿Cómo sigue evolucionando el conductor? “Julián sigue estable, lo cual es bueno. Le realizamos un ecocardiograma que no mostró lesión cardíaca. En este tipo de casos uno de cada cuatro o cinco pacientes puede llegar a tener alguna afección cardíaca, que él no tiene”, apuntó esta mañana el doctor Mario Fitz Maurice sobre Weich, que se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Y las novedades las trajo su médico personal, en el programa Otra vez Juntos, por Radio Uno, FM 103.1, que Julián conduce con Mabby Wells, de 10 a 13, de lunes a viernes.



“También le hicimos un doppler de miembros inferiores para ver la existencia de trombosis que tampoco tiene, lo cual es muy bueno. Por el otro lado, la evolución a nivel respiratorio sigue estable y sigue con la cánula de alto flujo de oxígeno, requiriendo más o menos la misma concentración de oxígeno”, amplió el doctor Fitz Maurice que es quien día a día comparte los detalles de su evolución en el programa de radio de Julián.