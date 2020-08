JUJUY. Indican que el sistema sanitario no está colapsado, están al límite

La referente de Atencion Primaria de la Salud, de la provincia de Ximena Salinas Pérez en contacto con la AM990 habló acerca de la situación que se vive en la provincia de Jujuy a raíz del coronavirus y la cantidad de casos que se siguen dando en esa zona del país.

Salinas Pérez comenzó diciendo “a nivel provincia estamos estudiando diferentes estrategias en lo que hace al abordaje de la situación y las hay distintas formas, a nosotros lo que nos ayuda mucho es el sistema y la presencia de los agentes sanitarios en el terreno que tenemos. Hoy se está haciendo mucho con este sistema que no está colapsado, pero estamos al límite en el sentido de las camas, en los requerimientos de oxígeno, además de la situación de los trabajadores de la salud que muchas veces deben salir del circuito porque están infectados por la enfermedad, pero hoy estamos trabajando desde lo que hace al primer nivel en la búsqueda activa de asintomáticos respiratorios, no solo para identificar casos positivos en domicilios para controlarlos como siguen con los síntomas, sino que también se hace un seguimiento del grupo familiar y a su vez también la identificación en territorio de los casos sintomáticos que es la presencia de dos síntomas”.



“Hay que decir que a estas personas el agente sanitario en conjunto con el equipo de salud, los llaman y los van controlando para ver como siguen con los síntomas, para realizar una intervención oportuna si es que la situación se complica”, aseveró.



“Además hay pacientes positivos sintomáticos que están cursando la enfermedad que ya no son internados, pero esto hoy ya no se da porque a medida que fueron aumentando los casos se dio la orden de internar a los moderados y a los otros se los controla en los domicilios, a su vez no solo le realizamos el seguimiento diario sino que también hacemos la que es búsqueda activa, tipo rastrillajes, es decir estamos abordando en lo que hace al territorio según análisis epidemiológicos en las poblaciones más vulnerables, es aquí donde se hace un abordaje interministerial donde no solo está trabajando el área de salud sino que también lo hace seguridad y desarrollo”, explicó la funcionaria.



Hisopados casa por casa



En relación a este trabajo, la doctora explicó “lo que hacemos es delimitar un área, esto no se hace aleatoriamente, si no que el agente acompañado por un médico y un testeador realizan el estudio en las casas, buscando asintomáticos en ese grupo familiar y, si es que hay alguno se busca el nexo con los que convive y si en el grupo familiar hay varios sintomáticos determinar a la persona más vulnerable, se le hace el estudio del hisopado y si da positivo se asume que todo el grupo familiar da como positivo por nexo clínico epidemiológico”.



“En cuanto al trabajo hay que decir que se abordan una cantidad de cuadras y se les hace el estudio en este momento, lo que se hace es realizar el abordaje mucho más complejo”.



Casos de coronavirus



“En este momento en los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ya rondamos los 5 mil, hoy no sabría cuantos activos hay”, cerró.