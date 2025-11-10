Juicio al clan Sena: el momento de las defensas para mostrar sus cartas

Este lunes 10 , desde las 8, se pondrá en marcha la décima audiencia del juicio por jurados que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en el domicilio de Santa María de Oro 1460, en Resistencia. Las defensas comienzan a mover sus fichas, con un total de 20 testigos.

La jornada que comenzará a las 8, marcará un punto de inflexión en el proceso: tras la exposición de la última testigo de las fiscalías y querellas, será el turno de las defensas para desplegar su estrategia y presentar sus testigos ante el jurado popular. La expectativa está focalizada en que el veredicto podía ser el miércoles, tal cual anticipó NORTE, y no el 20, que es la última audiencia fijada por la jueza Dolly Fernández.

En el banquillo de los acusados se encuentran César Sena —principal sospechoso y presunto autor material del crimen—, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes necesarios, y los presuntos encubridores: Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Con el cierre de la etapa acusatoria, las defensas comienzan a mostrar sus cartas. Cada imputado contará con testigos propios, seleccionados para intentar revertir el peso de las pruebas presentadas por la fiscalía. Por parte de Fabiana González y Gustavo Obregón se presentarán dos testigos; Gustavo Melgarejo tendrá ocho; Griselda Reinoso, tres; Emerenciano Sena contará con cinco; Marcela Acuña, tres; y César Sena, cuatro. De acuerdo a lo que pudo confirmar NORTE, los testigos de Obregón y González, serán los primeros en declarar.

La expectativa es alta: esta nueva etapa del juicio podría modificar el rumbo del proceso, que hasta ahora está marcado por testimonios clave, pericias y reconstrucciones que apuntan a un crimen planificado y encubierto. Las defensas buscarán instalar dudas, desacreditar pruebas y ofrecer nuevas versiones de los hechos que rodearon la desaparición y presunto asesinato de Cecilia, a quien la cámara de un vecino, la registró entrar a la casa de los Sena y nunca más salió.

El juicio, que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, capta la atención pública desde su inicio, no solo por la gravedad del caso, sino por el peso político y social que rodea al clan Sena. La décima audiencia promete ser una de las más intensas, con el foco puesto en cómo cada defensa intentará desmontar la acusación y convencer al jurado.

Los abogados y los imputados

Las defensas que se han mantenido en distintos bloques, por razones estratégicas, son representadas de la siguiente manera: César Sena (Gabriela Tomjlenovic y Celeste Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente y Orlando Peralta) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

Entre todos los testigos que ofrecerán desde el lunes las defensas, suman veinte. De todas formas, fuentes judiciales, confían en que el veredicto será en la semana, entre miércoles 12 y jueves 13.

(Norte Chaco)