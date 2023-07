Juegos Evita: Tri de Hymcaya y uno de Naineck

Una atrapante jornada decisiva tuvo el Provincial de hockey de los Juegos Evita con cuatro finales que consagraron a Hymcaya de Formosa en tres categorías –sub 14 y sub 16 femenino y sub 14 masculino- y a Naineck en sub 16 masculino.

La competencia se desarrolló en la sede de Aguará en dos jornadas con una inicial que sirvió para clasificar a los cuatro semifinalistas en femenino –la rama que más equipos tuvo- y a los finalistas en masculino. En tanto que en la segunda hubo un total de ocho partidos con las cuatro semifinales en las dos categorías de las chicas y luego las cuatro finales donde se definieron los pases a la instancia Nacional de Mar del Plata.

Repasando como se dio el torneo en cada división hay que decir que en sub 14 femenino hubo tres grupos: Zona A: Clorinda, El Chorro y Laguna Naineck. Zona B: Hymcaya de Formosa, Aguará de Formosa y Laguna Blanca. Zona C: Ingeniero Juárez, Pirané e Ibarreta. Los tres ganadores de cada uno y el mejor segundo avanzaron a semifinales.

En masculino sub 14 así estuvieron en la instancia de grupos: Zona A: Pirané, Laguna Naineck y Formosa. Zona B: Ingeniero Juárez e Ibarreta. Los ganadores de cada uno llegaban a la final.

Mientras que en sub 16 femenino así fue la fase clasificatoria: Zona A: Laguna Naineck, Pirané A y Pirané LS. Zona B: Ibarreta, Clorinda y El Chorro. Zona C: Aguará de Formosa e Ingeniero Juárez. Zona D: Hymcaya de Formosa y Laguna Blanca. Los cuatro primeros de las zonas pasaban a semifinales.

En masculino sub 14: Zona A: Formosa, El Chorro y Pirané. Zona B: Laguna Naineck e Ingeniero Juárez. Los ganadores de cada grupo a la final.

La jornada decisiva –con ocho partidos- largó con las semifinales de las chicas. En sub 14, Hymcaya y Aguará empataron 1 a 1 en el tiempo regular y definieron con penales australianos donde Hymcaya ganó 2 a 0. En la otra llave, el lugar en la final se lo llevó Clorinda al vencer a Pirané por 1 a 0.

Para la sub 16, Loma Senés fue el primer finalista al dejar en el camino a El Chorro por 1 a 0. Hubo un segundo duelo Aguará con Hymcaya en la otra semi y de nuevo fue festejo para Hymacaya por 1 a 0.

Llegó el momento de buscar campeones y los primeros en consagrarse fueron los varones sub 14. Hymcaya de Formosa no dejó dudas ante Ingeniero Juárez ganando por 4 a 0.

El equipo campeón masculino sub 14 tuvo estos jugadores: Alexander Romero, Mateo Gómez, Guillermo Coria Araya, Santino Espinoza, Pablo Gómez, Benjamín Cardozo, Carlos Valdez, Sergio Caballero y Guido Colman.

Luego vino la final sub 16 en masculino con dos elencos del interior en cancha. Naineck se quedó con la victoria ante El Chorro por 1 a 0 y estos son sus chicos que irán a Mar del Plata: Sebastián Galeano, Benjamín Aguirre, Guillermo Bogado, Leandro Mencia, Franco Aranda, Ezequiel Casco, Gastón Recalde y Rafael Bogado.

En cuanto a las definiciones de las chicas, en sub 14. Hymcaya sumaba su segundo festejo de la mañana al vencer a Clorinda por 1 a 0. Las campeonas fueron estas: Agostina Aguayo, Zahira Franco, Dana Riveros, Zaira Espinoza, Luana Gómez, Agostina López, Alma Preston, Ana Benítez, Sheila Alvarenga y Josefina González.

El último partido del Provincial fue el más emotivo de la jornada. Hymcaya de Formosa le ganó a Loma Senés por 2 a 1 en sub 16 y se coronó campeón en un final donde metió tres goles en algo menos de 2 minutos cuando perdía 1 a 0. Loma Senés se puso al frente a unos 5 minutos del final y, aunque el rival iba con decisión, lucía firme para cuidar la ventaja.

Pero hubo un aviso cuando Hymcaya anotó pero los árbitros no convalidaron el gol. Ya cerca del minuto final vino la igualdad del equipo de capital que no se conformó, ganó confianza, y a 20 segundos del tiempo cumplido, se puso 2 a 1 para convertirse en el mejor del torneo.



Así Hymcaya obtenía su tercera final y metía tres equipos entre los cuatro que llevará el hockey de Formosa a Mar del Plata.

Las ganadoras en sub 16 fueron: Clara Barreto, Martina González, Agostina Giménez, Martina Torales, Patricia Espinoza, L. López Vera, Mía Saguier, Fernanda Chacón y Selena Pérez.

La jornada se cerró con una multitudinaria premiación por la gran cantidad de equipos que participaron y también por el muy buen número de familiares que se acercaron para vivir esta jornada final del hockey de los Evita. Allí todos los equipos recibieron su diploma de participación y los tres mejores, en las cuatro categorías, sus correspondientes medallas.