Juegos Evita: El atletismo con equipo sub 17

El Provincial de atletismo sub 17 clasific√≥ a los 32 atletas que representar√°n a Formosa en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata. Son 16 mujeres y 16 varones de diferentes puntos del territorio que estar√°n acompa√Īados por 2 profesores. El Provincial tuvo un total de dos jornadas y el lugar elegido para concretar la competencia fue el estadio Antonio Romero de la Liga Formose√Īa de F√ļtbol, incluyendo tambi√©n su cancha auxiliar.

Como habitualmente ocurre, para clasificar a los que van a formar el equipo, los ganadores de cada una de las pruebas obtienen ese derecho de manera automática. Los lugares que restan se completan en la reunión técnica entre los profesores de todas las delegaciones que se hace al final de la competencia. Allí se tiene en cuenta qué atletas sumaron méritos obteniendo segundos o terceros lugares para nominarlos y así completar los 16 en cada rama.

El equipo femenino para Mar del Plata quedó conformado por estas atletas: Guadalupe Fernández de Riacho He Hé, Luana Román de El Colorado, Luciana Chávez de Pirané, Xiomara Calixto de Pirané, Lourdes Cabral de Villa Dos Trece, Nidia Martínez de Laguna Blanca, Bianca Gómez de Formosa, Gimena Centurión de Estanislao del Campo, Beatriz Amarilla de Fontana, Diana Rodríguez de Pozo de Mortero, Luján Ramírez de Laguna Blanca, Alejandra Jara de Palo Santo, Lourdes Rojas de Pirané, Cristina Cristaldo de Siete Palmas, Jenifer Coronal de Naineck y Ludmila Cancino de Laguna Yema. El profesor será Darío Galetto.



Los integrantes del equipo masculino son: Maximiliano Murdoch de Palma Sola, Rodrigo Flores de Formosa, Tiago Paredes de El Espinillo, Juan Guti√©rrez de Piran√©, Adri√°n Paliza de Laguna Yema, Maximiliano Valdez de Los Chiriguanos, Gast√≥n Iba√Īez de Estanislao del Campo, Tom√°s L√≥pez de Palo Santo, Kevin Fari√Īa de Tacaagl√©, Gabriel Fern√°ndez de Piran√©, Fabricio Lencina de Formosa, Jonathan Estigarribia de Clorinda, Benjam√≠n G√≥mez de Riacho He H√©, Adriel Ba√©z de Estanislao del Campo, Leonardo Medina de Naineck y Jonathan Troche de Palma Sola. El profesor, Mario Portillo.



Estos fueron los podios en cada una de las pruebas que se realizaron a lo largo de estos dos días: Femenino: 2000 metros llanos: 1) Bianca Gómez de Formosa, 2) Diana Rodríguez de Pozo Mortero y 3) Selene Valdez de Belgrano.



100 metros: 1) Gimena Centuri√≥n de Estanislao del Campo, 2) Gisel Fari√Īa de Naineck y 3) Daina Sivila de Pozo Mortero.

300 metros: 1) Lourdes Cabral de Villa Dos Treces, 2) Milagros Gómez de Laguna Blanca y 3) Daina Sivila de Pozo Mortero.

800 metros: 1) Luján Ramírez de Laishí, 2) Diana Rodríguez de Pozo Mortero y 3) Milagros Gómez de Laguna Blanca.

295 metros con vallas: 1) Guadalupe Fernández de Riacho He Hé, 2) Iara Kurey de Ibarreta y 3) María Barrios de Laguna Yema.

100 metros con vallas: 1) Guadalupe Fernández de Riacho He Hé, 2) Lourdes Rojas de Pirané y 3) Alexa Ayala de Fontana.

Lanzamiento del martillo: 1) Beatriz Amarilla de Fontana, 2) Cristina Cristaldo de Siete Palmas y 3) Amparo Castro de Fontana.

Lanzamiento de bala: 1) Alejandra Jara de Palo Santo, 2) Cristina Cristaldo de Siete Palmas y 3) Sofía Kalyn de Estanislao del Campo.

Lanzamiento de disco: 1) Xiomara Calixto de Piran√©, 2) Giuliana Qui√Īones de Fontana y 3) Bel√©n G√≥mez de Piran√©.

Lanzamiento de jabalina: 1) Xiomara Calixto de Pirané, 2) Blanca Maldonado de Formosa y 3) Luciana Pérez de Tacaaglé.

Salto en alto: 1) Luana Román de El Colorado, 2) Nidia Martínez de Laguna Blanca y 3) Noelia Martínez de Estanislao del Campo.

Salto triple: 1) Lourdes Rojas de Pirané, 2) Luciana Chávez de Pirané y 3) Ximena Riguresmo de Fontana.

Salto en largo: 1) Luciana Chávez de Pirané, 2) Gimena Centurión de Estanislao del Campo y 3) Ana Fleitas de Laguna Blanca.

Marcha: 1) Nidia Mart√≠nez de Laguna Blanca, 2) Sandra Silguero de El Espinillo y 3) M√≠a Ca√Īete de Tacaagl√©.

Pruebas combinadas: 1) Jenifer Coronel de Naineck, 2) Ludmila Cancino de Laguna Yema y 3) Bianca Sainz de Pirané.

Los podios de los varones fueron los siguientes: 800 metros: 1) Fabricio Lencina de Formosa, 2) Sebasti√°n Romero de Palo Santo y 3) Axel Acevedo de Ibarreta.

295 metros: 1) Gabriel Fernández de Pirané, 2) Nahuel Medina de Estanislao del Campo y 3) Emiliano Ramírez de Naineck.

100 metros: 1) Kevin Fari√Īa de Tacaagl√©, 2) Juan Albornoz de Ibarreta y 3) Juan Orrego de Belgrano.

3000 metros: 1) Tomás López de Palo Santo, 2) Matías Osorio de Laishí y 3) Adrián Paliza de Laguna Yema.

110 con vallas: 1) Maximiliano Murdoch de Palma Sola, 2) Lautaro Torres de Estanislao del Campo y 3) Sebastián Resquín de Tacaaglé.

300 metros: 1) Tiago Paredes de El Espinillo, 2) Mat√≠as Osorio de Laish√≠ y 3) Kevin Fari√Īa de Tacaagl√©.

Salto triple: 1) Benjamín Gómez de Riacho He Hé, 2) Lucas Jaquemín de Fontana y 3) Diego Castro de Pozo del Tigre.

Salto en alto: 1) Juan Gutiérrez de Pirané, 2) Juan Ríos de Naineck y 3) Alexis Fernández de El Colorado.

Salto en largo: 1) Maximiliano Valdéz de Los Chiriguanos, 2) Fernando Orrego de Tacaaglé y 3) Mirco Espinoza de Fortín Lugones.

Lanzamiento de disco: 1) Adriel Baéz de Estanislao del Campo, 2) Mauro Ruiz Díaz de Tacaaglé y 3) Cristóbal Escalada de El Chorro.

Lanzamiento de martillo: 1) Gast√≥n Iba√Īez de Estanislao del Campo, 2) Daniel Bondaruk de Naineck y 3) Salvador Burgos de Fort√≠n Lugones.

Lanzamiento de bala: 1) Jonathan Estigarribia de Clorinda, 2) Mauro Ruiz Díaz de Tacaaglé y 3) Antonio Sánchez de Laishí.

Lanzamiento de jabalina: 1) Rodrigo Flores de Formosa, 2) Mirco Espinoza de Fortín Lugones y 3) José Orquera de Estanislao del Campo.

Marcha: 1) Adrián Paliza de Laguna Yema, 2) Fabio Silva de Naineck y 3) Ponce de León de Estanislao del Campo.

Pruebas combinadas: 1) Leonardo Medina de Naineck, 2) Jonthan Troche de Palma Sola y 3) Andrés Ayala de Herradura.