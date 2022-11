Juegos del Norte Grande: Se cerraron los grupos, se jugaron las semis y hay finalistas

Una verdadera jornada a puro deporte se vivió este viernes en Formosa donde se desarrolla la segunda edición de Los Juegos Deportivos del Norte Grande. En horas de la tarde se definieron los finalistas de cada disciplina y este sábado habrá ocho equipos que gritarán el clásico “Dale campeón”.

En cada rama de cada disciplina se jugó a primera hora la fecha de cierre de la etapa de grupos y ya pasado el mediodía las semifinales, donde se pudo conocer a los que irán por el trofeo superior de básquet 3×3, fútbol de salón, handball de playa y vóley de playa tanto en damas como varones. Fueron 16 partidos a todo o nada donde cada equipo entregó lo mejor de sí para llegar a la cita final.

En el fútbol de salón femenino la final la jugarán Tucumán y La Rioja, en tanto que en varones el duelo será entre Catamarca y Misiones que le ganó a Formosa .

En el Club 8 de Diciembre Salta y Tucumán van por el primer puesto del handball de playa de mujeres y La Rioja y Tucumán lo harán entre los varones.

En el beach vóley las finales serán entre Tucumán- Chaco en Damas y Misiones y el local Formosa en la rama masculina.

Misiones y La Rioja en el Masculino y el propio Misiones ante Santiago del Estero en femenino, jugarán las finales del básquet 3×3 en el renovado e histórico estadio Centenario de la ciudad Capital.

Cabe destacar que a primera hora de la mañana se jugarán los partidos por el tercer y cuarto puesto, inmediatamente después las ocho finales y una vez establecidos los campeones de cada rama, las delegaciones se acercaran al Centenario para la ceremonia de cierre de los Juegos del Norte Grande donde se otorgara la Copa Challenger a la mejor de las 10 delegaciones que vienen compitiendo desde este miércoles por la mañana.

Resultados tercera jornada

FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO

-Salta 2 vs. Santiago del Estero 1

-La Rioja 0 vs. Tucumán 2

-Jujuy 1 vs. Formosa 1

-Catamarca 1 vs. Corrientes 0

-Semifinal: Tucumán 0 (3) vs. Santiago del Estero 0 (1)

-Semifinal: Salta 1 vs. La Rioja 4

FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO

-Catamarca 2 vs. Misiones 0

-Jujuy 1 vs. Chaco 7

-Tucumán 0 vs. Corrientes 2

-Santiago del Estero 0 vs. Formosa 3

-Semifinal: Chaco 4 vs. Catamarca 6

-Semifinal: Misiones 4 vs. Formosa 0

HANDBALL DE PLAYA FEMENINO

-Salta 2 vs. Santiago del Estero 0

-La Rioja 0 vs. Tucumán 2

-Jujuy 2 vs. Formosa 1

-Catamarca 2 vs. Corrientes 1

-Semifinal: Misones 1 vs. Salta 2

-Semifinal: Jujuy 0 vs. Tucumán 2

HANDBALL DE PLAYA MASCULINO

-Catamarca 0 vs. Misiones 2

-Jujuy 2 vs. Chaco 0

-Tucumán 0 vs. Corrientes 2

-Santiago del Estero 0 vs. Formosa 2

-Semifinal: La Rioja 2 vs. Formosa 1

-Semifinal: Corrientes 2 vs. Jujuy 1

VÓLEY DE PLAYA FEMENINO

-Catamarca 1 vs. Misiones 2

-Jujuy 0 vs. Chaco 2

-Tucumán 2 vs. Corrientes 0

-Santiago del Estero 0 vs. Formosa 2

-Semifinal: Formosa 0 vs. Tucumán 2

-Semifinal: Chaco 2 vs. Corrientes 0

VÓLEY DE PLAYA MASCULINO

-Catamarca 0 vs. Misiones 2

-Jujuy 0 vs. Chaco 2

-Tucumán 0 vs. Corrientes 2

-Santiago del Estero 0 vs. Formosa 2

-Semifinal: Misiones 2 vs. Chaco 0

-Semifinal: Formosa 2 vs. Catamarca 0

BÁSQUET 3X3 FEMENINO

-Corrientes 10 vs. Jujuy 7

-Tucumán 11 vs. Formosa 3

-La Rioja 2 vs. Chaco 6

-Catamarca 3 vs. Santiago del Estero 14

-Misiones 7 vs. Jujuy 10

-Corrientes 11 vs. Formosa 5

-Tucumán 9 vs. Chaco 10

-La Rioja 5 vs. Santiago del Estero 13

-Catamarca 5 vs. Salta 12

-Semifinal: Chaco 11 vs. Misiones 14

-Semifinal: Santiago del Estero 10 vs. Corrientes 5

BASQUET 3X3 MASCULINO

-Corrientes 6 vs. Jujuy 9

-Tucumán 11 vs. Formosa 13

-La Rioja 8 vs. Chaco 9

-Catamarca 3 vs. Santiago del Estero 14

-Misiones 17 vs. Jujuy 6

-Corrientes 9 vs. Formosa 11

-Tucumán 6 vs. Chaco 9

-La Rioja 6 vs. Santiago del Estero 4

-Catamarca 10 vs. Salta 12

-Semifinal: Chaco 11 vs. Misiones 12

-Semifinal: La Rioja 12 vs. Santiago del Estero 4