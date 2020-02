JUBILADOS. Consideran satisfactorio el incremento a pensionados y jubilados

El ex diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig dialogó con la AM990 habló del anuncio del Gobierno Nacional cuando oficializó el aumento de 2,3% más una suma fija de $1.500 para los jubilados. Aseguró que es beneficioso y que con el ex gobierno el jubilado siempre perdió.

Consultado acerca del incremento de las jubilaciones, el ex funcionario comenzó diciendo “el 89 por ciento de todo lo que es el sistema de previsión social se han beneficiado con respecto a la llamada fórmula (Miguel Ángel) Pichetto, dentro de esto los provisionales y jubilados se han beneficiado en un 75 por ciento, eso en cuanto a cantidad”.

“Ni bien ha salido esto, tuve un debate con un jubilado que cobraba 30 mil pesos y que decía que perdía mil pesos, por lo que yo le pregunté si estaba afiliado al PAMI, me dijo que si y si era consciente de que en el paquete de medidas el PAMI le iba a proveer medicamentos, esto más o menos daba un promedio de 3 mil pesos, si esta afiliado a esa entidad por lo tanto en el conjunto de estas medidas él no perdía”, agregó.

Asimismo dijo, “debo decir que yo no vi acompañar a Fernández Pastor, que fue el único que reclamó cuando (Mauricio) Macri le robó a los jubilados un trimestre entero, que era el 14 por ciento les robó porque no le liquidó, fue un saqueo enorme que no fue acompañado en su reclamo por nadie”.

“Durante los 12 años del Gobierno peronista y fundamentalmente en los 7 que se aplicó lo de la movilidad jubilatoria, los jubilados no perdieron. Todos los años han ganado frente a la nación. El Gobierno de Cristina Kirchner no se llevó nada, es todo parte del relato que implementaron, es (Mauricio) Macri el que se llevó la plata de los jubilados, confunden y quieren confundir a los jubilados con mentiras. Los jubilados del sistema argentino, en 2015 eran mejores de América Latina y los jubilados no perdían, ganaban sistemáticamente ante la inflación”, cerró.