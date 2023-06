Juan Manuel Urtubey reconoció que el peronismo antiK “se rompió”

“Es dif铆cil un relanzamiento del espacio, da la sensaci贸n que eso se rompi贸”, asegur贸 Juan Manuel Urtubey en referencia la peronismo antikirchnerista que cre铆a que hab铆a logrado construir con el gobernador de C贸rdoba, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Mientras el cordob茅s negocia un frente con el sector de JxC que representan Horacio Rodr铆guez Larreta y Gerardo Morales, el exgobernador de Salta ya reconoce que si quiere mantener su precandidatura presidencial por “Hacemos un Pa铆s”, la tendr谩 que desarrollar en soledad.

“Se rompi贸”, le dijo Urtubey a FutuRock cuando le preguntaron por las andanzas de Schiaretti en las cercan铆as de Juntos por el Cambio. El cordob茅s no s贸lo gener贸 conflicto con Urtubey sino tambi茅n en el macrismo donde consideran que la integridad de JxC corre serio riesgo de romperse.

Para el salte帽o la partida de Schiaretti hacia JxC “deja bastante renga” la integraci贸n del un espacio alternativo al peronismo que conforma el Frente de Todos. Este espacio antiK no lleg贸 siquiera a tener un nombre y se desgrana minuto a minuto. Sobre todo porque Urtubey pretend铆a, adem谩s de Schiaretti y Randazzo, sumar expresiones como el socialismo santafesino y hasta al gobernador de San Luis, Alberto Rodr铆guez Sa谩.

Nada de lo que se propuso Urtubey pudo conseguirlo. “Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad”, reflexion贸 Urtubey en la entrevista radial.

Al respecto, afirm贸 que la propuesta del denominado “peronismo disidente” pretend铆a posicionarse como una cuarta alternativa, en un escenario dominado por el Frente de Todos (FdT), JxC y la Libertad Avanza, liderada por el diputado Javier Milei

“Hay que entender que las ausencias de la vicepresidenta Cristina (Kirchner) y del expresidente (Mauricio) Macri como candidatos ablanda mucho m谩s cada uno de los espacios y se justifica menos una opci贸n como la nuestra”, sostuvo Juan Manuel Urtubey.

Con respecto a su incorporaci贸n a JxC, Urtubey se diferenci贸 de Schiaretti al afirmar que tiene “una agenda de pa铆s que no tiene nada que ver” con las propuestas que impulsa la principal coalici贸n opositora. “Siempre voy a estar m谩s cerca de discutir una interna del peronismo por mis convicciones, pero hoy lamentablemente no est谩 pasando”, remarc贸 el salte帽o.

Para Urtubey, “el peronismo tiene que proponer algo superior a esto” porque “el Gobierno est谩 dirimiendo el poder entre el presidente (Alberto Fern谩ndez) y la vicepresidenta (Cristina Fern谩ndez de Kirchner)”.

En otros tiempos, Urtubey supo tener una muy buena relaci贸n con el kirchnerismo, incluso antes de convertirse en gobernador de Salta. En aquellos a帽os, cuando era diputado sol铆a quejarse de que en el entonces bloque del Frente para la Victoria lo recelaban por menemista y en su provincia lo acusaban de kirchnerista.

En ese tiempo supo sortear esas sospechas y acusaciones porque logr贸 convertirse en gobernador de Salta. Todo indica que aquella capacidad la perdi贸, porque no logr贸 encontrar respaldo a su propuesta de generar un espacio peronista no kirchnerista para estas elecciones presidenciales.

Mientras Urtubey se lamenta del desmoronamiento del armado electoral que planteaba como “un espacio fuera de la grieta” con la premisas de “no estar en un espacio para estar en contra de otro”, Schiaretti se concentr贸 estos d铆as en hacer todo lo contrario.

El mandatario cordob茅s no se amilana ante la negativa de Mauricio Macri y los sectores m谩s duros del PRO como Patricia Bullrich y contin煤a sus tratativas con Larreta y Morales. El objetivo, seg煤n confes贸, es armar un 鈥渇rente de frentes鈥 que logre ponerse de acuerdo en la construcci贸n de un programa de gobierno para poder llevarlo adelante como coalici贸n, en caso de llegar a la Casa Rosada.

Es m谩s, advirti贸 que no abandona su condici贸n de integrante de “peronismo no kirchnerista”. El cordob茅s se defini贸 como “antikirchnerista” y dijo que el peronismo de su provincia “nunca pudo ser colonizado por el kirhnerismo”. A煤n as铆, Schiaretti asegur贸 que el pa铆s necesita un gobierno de “unidad nacional”.

Es m谩s, el mandatario provincial afirm贸 que con este tipo de gobierno que promueve se podr谩 superar “la maldita grieta”, aunque con este salto –seg煤n entiende Urtubey– el cordob茅s despreci贸 una construcci贸n por fuera de esta polarizaci贸n y se acomod贸 en un lado de la grieta que dice rechazar.

Por 煤ltimo, el mandatario cordob茅s –que siempre fue un promotor de las pol铆ticas neoliberales, mucho m谩s que su antecesor Jos茅 Manuel de la Sota– reclama la elaboraci贸n de un programa de gobierno para ese “frente de frente” que debe “impulsar la producci贸n y el trabajo”. Rara convocatoria, sobre todo si se tiene en cuenta que JxC no se caracteriza por promover la producci贸n y mucho menos el trabajo.