Juan Fernando Quintero se despidió de River con un mensaje emotivo: “Me voy tranquilo y en paz”

El colombiano habló en el aeropuerto antes de viajar hacia Miami y le agradeció a los hinchas del Millonario

Luego de varios días de negociaciones, finalmente Juan Fernando Quintero se subió al avión rumbo a Miami para después viajar a China y así sumarse a su nuevo equipo. Claro que antes de despegar, el colombiano no quiso dejar de despedirse de los hinchas de River Plate y explicar su situación.

“La verdad es que con los hinchas estoy agradecido, de mi parte está todo muy bien. En este momento, tengo que solucionar unos temas personales… Se está hablando de que me voy, el día que se haga oficial lo diré, el resto es especulación”, le comentó a las cámaras de TyC Sports el atacante de 27 años minutos antes de subirse al vuelo privado que lo lleve hacia Estados Unidos.

Acerca de estos temas personales que mencionó, Juanfer fue consultado por cómo quedo la relación con la dirigencia del Millonario. “Son muchas cosas que tengo que solucionar. Cualquier ser humano tiene problemas y los tiene que solucionar y lo voy a hacer así. Me voy bien porque viví momentos increíbles. Cada cual tendrá su consciencia… no pasa nada”, dijo.

Luego de que el Shezhen haya acercado una oferta por 13 millones de dólares (10 millones limpios para el elenco de Núñez) por el futbolista cafetero, la venta se hizo esperar un poco más de lo debido. Durante la semana hubo negociaciones con los representantes del colombiano por deudas y temas impositivos, mientras que faltaban detalles para que la venta pueda ingresar en el nuevo balance anual. Luego, tuvieron que ponerse de acuerdo en la manera en que se iba a cancelar la transacción (será en dos cuotas) y ya lo último fue el pedido de River para que se presenten los avales bancarios de la operación.

“Mi familia sufrió mucho estos días. Cuando se hablan tantas cosas… pero bueno, así es la vida, así es el fútbol. Yo estoy tranquilo y en paz. Saben que no soy muchos de las cámaras, así me manejo pero les doy mi palabra porque está bueno enviarles un saludo. Me voy en paz y feliz con ellos y con todo lo que me han brindado. Esperemos que las dos partes se pongan de acuerdo y se pueda hacer oficial todo”, añadió.

Ya arriba del avión, Quintero llegará en horas de la noche a Miami, donde lo espera su compatriota Harold Preciado, quien es el centrodelantero y futuro compañero del equipo chino que está en la mitad de la tabla.

Juanfer se despidió del plantel el sábado 22 de agosto con la idea de viajar entre lunes y martes de la semana pasada, pero las negociaciones no fueron tan sencillas y el colombiano tuvo que entrenarse por su cuenta. Por lo que recién hoy pudo asegurar su salida del país.