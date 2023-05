José Luis Espert: “Le puedo sacar más votos a Rodríguez Larreta que a Bullrich”

José Luis Espert , diputado nacional, opinó que las ideas del liberalismo permearon a tal punto en la sociedad, que las condiciones han madurado para integrarse al frente opositor. “En 2021 yo propuse una mega PASO opositora para ganarle a Kicillof”, recordó en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).https://rudo.video/vod/cz2elg5xime?volume=0

¿Qué reflexión le generan aquellos que se enojan en el ala dura, de los halcones de Juntos por el Cambio, por su incorporación a la coalición opositora?

Me da pena. Creo que nosotros agregamos mucho valor a Juntos por el Cambio, porque traemos ideas de sentido común que se aplican en el mundo donde la gente prospera. Traemos liberalismo.

Creo que el espacio de Juntos por el Cambio, con nuestra incorporación, se ensancha y se moderniza. Empieza a hablar de lo que la gente necesita, de cómo vamos a solucionar los problemas en concreto. Soluciones que sin duda pasan por el liberalismo.

Espert lanzó su precandidatura presidencial para competir dentro de JxC

Yo creo que generamos valor agregado, agregamos claridad en la discusión, 30 años de decir lo mismo. Esta plantita del liberalismo en Argentina, que ha crecido mucho, se inició políticamente en el 2019 con nosotros, con mi candidatura presidencial, después de 30 años de que el liberalismo no tuviera un candidato a presidente abiertamente liberal, desde Álvaro Alsogaray.

Creo que hemos crecido muchísimo, y lo que pretendemos es llevar ese gran valor agregado a un nuevo espacio donde confluimos con Juntos por el Cambio, que es una gran defensa de las instituciones, la República y la democracia. Creo que generamos valor.

Las peleas internas que haya entre candidatos que ya existían antes de nuestro ingreso me tienen sin cuidado. Creo que claramente agrego votos, ideas y frescura a un espacio que lo estaba necesitando, lo cual se ve a la luz de los resultados que está habiendo en las elecciones. Hacemos un gran aporte a la sociedad y a Juntos por el Cambio.

De la Torre: “Deberíamos hacer un frente en la Provincia e incluir a Milei”

Yo tengo que agradecerle muchísimo a Juntos por el Cambio por cómo me abrieron la puerta, me trataron muy bien. Habrá gente que no estará muy contenta. Estoy contento por haber terminado confluyendo en este espacio opositor nuevo que incluye al liberalismo en una mesa en pie de igualdad con los históricos miembros de Juntos por el Cambio, que son el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Encuentro Republicando y Federal.

Usted ha señalado algo con lo que yo coincido, pero no es lo que dicen la mayoría de los analistas, que es que lo que está ocurriendo en las elecciones provinciales da indicios de lo que puede ocurrir en los comicios nacionales. Usted dice que estas elecciones provinciales demuestran que Juntos por el Cambio lo necesita…

También las encuestas. Si las elecciones provinciales no son suficiente demostración, podemos ver las encuestas.

Creo que la caída que está teniendo Juntos por el Cambio en la aceptación del público, en muchísimas encuestas, muestra la necesidad de expresar una renovación, un ensanchamiento, incorporar gente que recién ingresa a la política, como es mi caso. Yo hace apenas un año y medio que soy diputado nacional y es la primera vez en mi vida que hago política profesional, en el sentido de cobrar un sueldo del Estado.

Rodríguez Larreta pateó la idea de “un nuevo frente” a la Mesa Nacional

Soy un obsesivo de que la política y los políticos tenemos que estar al servicio de la gente. Si la gente está podrida de los políticos hoy es porque la política se habla mucho a sí misma y le habla poco a la gente de los problemas que la misma política ha generado: una presión impositiva salvaje, leyes laborales que desincentivan que los empresarios contraten, que todo sea carísimo por no comerciar con el mundo.

Todos esos son problemas que ha generado la política y que la política tiene la obligación de presentar una solución. Por donde se lo mire, creo que este espacio opositor le agrega valor al espacio que era antes Juntos por el Cambio.

Bullrich habló de la posibilidad “concreta y certera” de ganar Córdoba

Un elemento diferente entre lo que indican las elecciones provinciales y las encuestas es el caso de Javier Milei, que no logra obtener en las provincias un resultado que haga presuponer que realmente pueda llegar al balotaje.

En algunas provincias, las encuestas le daban 30% de preferencia. Un invitado indicaba en el programa la dificultad que implica montar un partido nuevo, sin la suficiente estructura y capilaridad, en un país tan extenso como Argentina. ¿Esto demostraría que su estrategia de sumarse a Juntos por el Cambio es correcta y la de Milei es incorrecta?

Antes de responder a su pregunta, quiero decir que, respecto a lo que implican las dificultades de ir sólo, a mí no me lo van a contar, porque en 2019 lo viví en carne propia. A principio de año medíamos, según las encuestas, 4 o 5 puntos, y terminamos en 1,5% por la falta de desarrollo territorial y la grieta, entre otras cosas.

Sin dudas que andar solo es dificilísimo, pero yo no voy a juzgar mal que Milei juegue por fuera, porque está haciendo el camino que yo hice en 2019. Yo ya estoy en otra etapa, en la que considero que las ideas de la libertad ya han llegado a permear en la sociedad y en la política lo suficiente como para seguir con aquello que ya intenté en 2021, que ahora terminó exitosamente.

Gerardo Morales: “No está bien que en JxC se ubiquen cerca de Milei porque nos desperfila”

En 2021 yo propuse una mega PASO opositora para ganarle a Kicillof, en ese momento no se pudo, ahora finalmente hemos logrado confluir con Juntos por el Cambio en un nuevo espacio donde el liberalismo va a competir con su propia lista contra los candidatos que se presenten.

Esto es importante de señalar. Confluir con Juntos por el Cambio en las PASO para competir. La gente va a encontrar una lista bien liberal que va a competir contra la lista de los radicales, la de Larreta y la de Bullrich. Esa lista liberal va a ser encabezada por mí, que competiré por la presidencia. La idea es confluir para competir.

Javier Milei y “la batalla cultural”

Claudio Mardones (CM): Usted hizo un tuit que luego borró. En él, había compartido una nota del diario Clarín en la que se repasaba quiénes eran los políticos con más condenas y más causas judiciales en su contra.

En la nota, Macri aparecía en tercer lugar. Joaquín de la Torre consideró que usted le “escupió la cara” al dueño de casa y dijo que no está definido cómo se articulará su ingreso a Juntos por el Cambio, entiendo que se refiere a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a expresar su ingreso en la Provincia de Buenos Aires, que es un territorio clave en este escenario electoral?

Nosotros ya hemos ingresado a este nuevo espacio opositor. A partir de eso, cada fuerza hará lo que quiera con sus listas. Recién hemos analizado mi candidatura el día sábado en la Feria del Libro, recién estamos iniciando la discusión de la construcción de las listas.

En este momento no le puedo decir quién va a ser el candidato a gobernador liberal que va a competir por nuestra lista en la Provincia.

El PJ bonaerense definió los nombres que armarán el frente electoral, con un gesto a Alberto Fernández

CM: Algunos piensan que usted podría haber sido el candidato a gobernador por su espacio. ¿Tiene la perspectiva de sumar algún invitado o piensa que va a ser alguien que va a surgir de su fuerza política?

La idea es competir. Que haya una lista liberal muy clara, en particular, en los principales distritos. Ahora, para el cierre de listas y para las PASO falta mucho. Hay que ver qué va ocurriendo en el país. Uno hace cosas mirando lo que hacen los otros y lo que le pasa al país.

Yo me metí en política para aportar a la solución de los problemas de la gente. Todavía es pronto para decir si va a haber listas de unidad en algún distrito, porque acabamos de cerrar el acuerdo.

Lo importante es que la gente va a tener una opción de un espacio liberal, de sentido común, que propone es que en Argentina se hagan las cosas que en el mundo ya están probadas que funcionan y le hacen bien a la gente.

Facundo Manes contra Milei: “Es un remedio vencido”

Alejandro Gomel (AG): El enojo de los “halcones” es porque se considera que usted le saca votos a Bullrich en la interna. Lo acusan de jugar para Larreta en la interna…

A la gente que piensa así le diría que se pongan de acuerdo. En 2019 me decían que era funcional a Cristina por ir solo, ahora dicen que soy funcional a Larreta, nunca puedo competir porque siempre tengo alguna funcionalidad.

La manera correcta de verlo es que José Luis Espert, un tipo que hizo toda la vida militando el liberalismo, siempre dice lo mismo (que Argentina tiene que abrirse al mundo, reducir el tamaño del Estado, flexibilizar las leyes laborales), y decidió coincidir con Juntos por el Cambio.

Por el desastre que terminó haciendo el populismo en el país, las ideas liberales comenzaron a tener mucho rating, por decirlo de algún modo. Como aquel que inició la movida liberal en 2019, pienso que hoy está madura la situación para poner esa propuesta dentro de un gran portaaviones, que es este espacio que hemos construido con Juntos por el Cambio.

Lousteau contra Macri: “No debería lesionar Juntos por el Cambio”

Que haya internas es un tema que no me concierne, les concierne a ellos. Es más, si vamos a hablar de a quién le saco votos, yo creo que le puedo sacar más votos a Horacio Rodríguez Larreta que a Patricia Bullrich. El voto de Bullrich es más duro y el de Larreta más volátil.

No estoy de acuerdo con el análisis político siquiera. El análisis cívico debería ser: “qué bueno que el principal portaaviones opositor a esta maldición argentina que es el kirchnerismo, que yo creo que es lo peor que le pasó a la democracia, se agranda, se aggiorna con el liberalismo serio que representa Avanza Libertad y José Luis Espert”.

