Jornada financiera: acciones y bonos siguieron al alza y el riesgo país tocó un piso desde 2018

El S&P Merval subió 0,6% y los ADR en Wall Street treparon hasta 11%. Los bonos en dólar avanzaron 0,9%, con un riesgo país en los 546 puntos, mínimo en siete años y medio. El dólar cedió a $1.450 en el Banco Nación.

Este jueves perduró el tono positivo para los activos financieros argentinos, con ganancias para las acciones y los bonos, un descenso del riesgo país -al nivel más bajo en siete años y medio- y también el dólar a la baja, con renovadas compras de divisas a manos del Banco Central en el mercado.

Para el economista Gustavo Ber, hubo fundamentos positivos en “otra rueda positiva para Wall Street, aún aprovechando las señales de distensión de Trump, lo cual vuelve a favorecer a los activos domésticos ya que rápidamente los operadores buscan aprovechar su mayor ‘beta’ y la positiva dinámica en la acumulación de reservas del BCRA”.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street negociaban al cierre de la Bolsa local con un alza entre 0,4% y 0,7%, los ADR argentinos se encontraron con aval de inversores institucionales y esto impulsó a los mercados internos, con renovación de liquidez selectiva sobre acciones y bonos. Telecom escalaba 11% en la sesión, mientras que Globant, Mercado Libre y Edenor subían un 3 por ciento.

El salto en la cotización de Telecom se dio después de comunicarse que la compañía y Banco Macro sellaron un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, en una apuesta por su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino.

“El mercado es optimista y se refleja en los precios”, dijo Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,6%, en los 3.066.434 puntos, de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,6% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero.

El panel de acciones líderes pasó a una leve ganancia de 2% en dólares en el transcurso de enero, con lo que consiguió revertir una tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.

“El sector energético, que incluye transportadoras de gas y generadoras, despierta mayor interés por su resiliencia impulsada por la situación del gas a nivel global”, remarcó Rava Bursátil.

En ese marco, YPF colocó una Obligación Negociable en los mercados internacionales por USD 550 millones al 8,1% en su bono con vencimiento 2034 (YM34O).

“El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los USD 300 millones iniciales hasta USD 550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual”, evaluó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

Asimismo,una suba del 1,9% para el oro, en los USD 4.929 por onza, también alineó el interés sobre otros activos tradicionales.

Por ello, las reservas internacionales brutas del Banco Central superaron los USD 45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- arrojaron una importante ganancia de 0,9% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan marcaba un descenso de 12 unidades para la Argentina 546 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos).

Presente en el Foro de Davos, en Suiza, el presidente argentino, Javier Milei, dijo que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros será menor y que espera desarrollar el mercado de capitales interno, según una entrevista con Bloomberg difundida el jueves.

El BCRA -que este jueves absorbió USD 80 millones del mercado- suma compras de 903 millones de dólares en enero, para consolidar sus reservas internacionales en los 45.399 millones de dólares (suba de USD 322 millones en el día), lo más alto en los últimos cinco años. La mejora en la cotización de activos como el oro aportó USD 150 millones en la contabilidad.

Con negocios por USD 330,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una caída marginal de un peos o 0,1%, a$1.429,50 que, sin embargo le permitió al tipo de cambio alcanzar un nuevo mínimo desde el 20 de noviembre ($1.425), dos meses atrás.

El Banco Central estableció para su régimen de bandas cambiarias un techo de $1.553,58, que dejó al dólar mayorista a 124,08 pesos o un 8,7% de ese límite para la libre flotación, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

Además, en un marco excepcional de compras de contado a manos del BCRA, el tipo de cambio oficial está 25,50 pesos o 1,8% más barato que en el cierre de diciembre ($1.455).

En cuanto al dólar al público, también cerró en baja, en función de la tendencia mayorista, y en el Banco Nación cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta, el precio más bajo desde el 19 de noviembre.

Durante otro tramo de la entrevista con Bloomberg, Milei defendió el mecanismo de bandas cambiarias para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios, al señalar que “Argentina debe transitar hacia un régimen cambiario libre pero que, por ahora, utiliza las bandas como referencia”.

Milei agregó que las bandas se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales, por lo que parece que se mantendrán vigentes por un tiempo.

El dólar blue recortó también cinco pesos en el día, a $1.495 para la venta y en un mínimo desde el 19 de diciembre.

El jueves todos los contratos operaron con bajas leves, con negocios equivalentes a USD 1.162,5 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento inmediato, a fin de enero, concentraron el volumen y el dólar cedió seis pesos o 0,4%, a $1.437,50, unos 126 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias previsto en $1.563,78 para fin de mes.

El contrato de dólar para febrero marcó un precio de 1.474 pesos: con un techo de las bandas que se ubicará en los $1.607,57 (dada una inflación que en diciembre alcanzó el 2,8%), la distancia entre el tipo de cambio que espera el mercado y el tope fijado por el BCRA es de 133,57 pesos o un 9,1%, una tasa que se encuadra sin sobresaltos en el sendero devaluatorio que anticipó el Gobierno.

