Jorge Rial se despidió de “Intrusos”: “Cierro un ciclo”

El conductor Jorge Rial estuvo presente en el ciclo televisivo que quedará bajo la conducción de su colega Adrián Pallares.

En la tarde del miércoles Jorge Rial volvió al piso de Intrusos luego de haber salido de vacaciones y sorprendió a los televidentes al asegurar que no volverá a conducir el histórico programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América. En diálogo con sus compañeros contó que la decisión la tomo junto a los directivos del canal y desmintió los rumores que señalaban que su salida era motivada por un chat de WhatsApp paralelo.

“Por ahora es un hasta luego, no me despido definitivamente de nada. Cierro un ciclo. No creo en las despedidas eternas. Sobre todo por este programa que, más que un programa, es mi vida. Tiene la edad de mis hijas”, comenzó explicando. “Es un desafío personal muy fuerte porque es salir de la zona de confort. Hay que jugarse, reinventarse. Siento que ‘Intrusos’ está consolidado. Son pocos los programas que se resisten”, añadió posteriormente.

Una de las primeras confirmadas que formará parte del panel fue Marina Calabró. “Me tienta la posibilidad de volver a trabajar con Jorge porque hice cuatro años de ‘Intrusos’ y lo pasé genial con él, tenemos una relación de confianza, respeto y es uno de los pocos conductores con los que me tiro a la pileta a laburar sin pensarlo. Sé cómo es, cómo trabaja y lo admiro. No podría ser panelista de alguien a quien no respete ni admire. También me encanta poder trabajar en el prime time de un canal”, dijo al respecto.

Con respecto a TV Nostra, el nuevo ciclo que encabezará de 20 a 21:30 expresó: “Este programa que voy a hacer, hace dos años me está dando vueltas en la cabeza. Ahora se abrió una puerta que nadie pensaba y me colé, llegué justo”. “Venía masticando la necesidad de un cambio. Hubo un momento que sentía que venía a facturar y nada más”, aclaró.