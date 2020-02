Jorge Lanata atendió a la Negra Vernaci: “No la escucha nadie”

El animador de “Lanata sin filtro” se refirió a los dichos de su colega sobre la provincia de Jujuy.

Durante la columna de espectáculos de Marina Calabró en “Lanata sin filtro”, el conductor del programa, Jorge Lanata, habló de manera bastante fuerte sobre su par, Elizabeth Vernaci.

La Negra tuvo que aclarar sobre el chiste que le hizo a su operador quien decidió irse de vacaciones a su provincia, Jujuy. Vernaci ironizó sobre el destino elegido y sobre el final de su humorada sostuvo: “¡Jujuy es Bolivia! ¡Alguien lo tiene que decir!”.

Al día siguiente, Elizabeth pidió perdón por lo expuesto, sostuvo que se trató de una joda interna y que el recorte fue sacado de contexto por el periodismo.

Lanata no tuvo piedad con su par y dijo que se trata de una persona ignorante.

“Si vemos los números es casi cierto que a Vernaci no la escucha nadie. Es verdad. ¿Qué número está Pop? Décimo cuarta…”, expresó de entrada.

Y agregó: “Lo que más parece es bruta. Es la opinión de alguien bruto. Yo preguntaba en qué radio estaba Vernaci porque me parece que últimamente hablamos más de Vernaci por las barbaridades que dice que por el programa que hace. Nadie habla del programa de Vernaci. No sé cómo es. Si es bueno, malo, no tengo idea… A mí me gustaba cuando hacía de segunda de Lalo (Mir) después no me gustó más”.

Sobre el final sostuvo ante el pedido de disculpas de La Negra: “¡La culpa es del periodismo!”.