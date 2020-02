Jimena Barón anunció el día que presentará la controvertida canción llamada “Puta”

La cantante y actriz usó su cuenta de Instagram para anunciar el día que estrenará el tema que le trajo tantos dolores de cabeza.

Este miércoles, Jimena Barón volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer una denuncia por censura.

Según relató a través de algunas historias, ella estaba lista para volver a los escenarios, cuando desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia, le comunicaron que iban a reprogramar su show.

Sin embargo, horas más tarde confirmó cuándo presentará la canción Puta que la puso en el ojo de la tormenta e hizo que tenga que tener atención psicológica por la anterior campaña de prensa donde utilizó un cartel de oferta sexual.

El próximo viernes 21 se conocerá la letra de la canción que generó un terrible revuelo por consideran que usaba una problemática como la trata de blancas para promocionar una canción.

El descargo de Jimena Barón tras su crisis por el tema Puta

“Aparezco ahora que me siento un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, perdón si alguien se sintió herido, ofendido, si herido. No fue la intensión en absoluto”, comenzó diciendo y agregó: “Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todos. De las que no piensan como yo, de las que eligen cosas que yo no elegiría también”.

“Me puedo equivocar como cualquier persona. Elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar porque soy un ser humano”, sumó.

Jimena estuvo unos días lejos de sus redes sociales y del medio ya que en la escalada mediática tuvo una crisis y necesitó ayuda psicológica. Claramente afecta, sin maquillaje y hasta bastante tapada para su estilo la cantante publicó un video de unos 10 minutos.

“No quiero ponerme en víctima”, explicó la rubia por su mal momento y contó que si bien no estuvo al tanto de todo lo que sucedió en los programas de televisión “Lo más terrible que pasó fue la guerra entre nosotras, eso es muy triste”.