Jey Mammón rompió el silencio con Rial: “Lucas fue un vínculo hermoso, hoy no sé qué es”

“Te elegí porque no somos amigos, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso y que me vas a preguntar absolutamente todo. Creo que la situación lo amerita, lo pensé y no lo consulté con nadie”, empezó Jey Mammón una vez que se prendieron las cámaras de “Argenzuela” y comenzó su entrevista con Jorge Rial, que fue emitida este viernes.

“El Clonazepam lo tengo encima. Hay mucho análisis en mis gestos, en mi manera de hablar, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida y lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible. Este es mi estado, no es en el que estoy realmente”, señaló el conductor de Telefe, quien se recluyó en su casa hace más de una semana tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual cuando él era menor de edad.

“La causa no existe, judicialmente no hay un tema. Con el comunicado lo que busqué fue expresarme, me hago cargo porque es mío. Pero no soy yo el que habla. Son términos técnicos, palabras de abogados, la gente que me conoce sabe que yo no hablo así, y a la vez existe una necesidad o presión de que hay que decir algo. Así como estoy sentado creo que estoy así desde el primer día, abatido. Creo que lo que necesito hacer desde el primer día (en que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual) es lo que estoy haciendo ahora. Desde el momento cero no lo pude hacer, ahora siento que lo puedo hacer -me está costando un huevo- no sé si hay algo que busco, yo necesito gritar, no ‘mi’ verdad, sino ‘la’ verdad”, explicó sobre el mensaje que grabó días atrás por el que recibió numerosas críticas.

Jey Mammón explicó que Lucas Benvenuto fue “un vínculo amoroso hermoso” en su vida aunque hoy en día haya mutado en otra cosa.

“Digo ‘vínculo’ porque quizás una cosa es una relación, no sé si se entiende la diferencia, yo entiendo que hay una diferenciación. Yo tomo la palabra ‘vínculo’ como cuando vos te ves con una persona, (después) pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. A veces son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él. Implicó que hasta le componga una canción -me animo a decir que una de las pocas que compuse en mi vida-, por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa. No es lo mismo qué fue o qué es”, aseguró.

En el 2009 Lucas Benvenuto tenía 16 años. Según Jey Mammón, ése fue el tiempo en que lo conoció en una fiesta donde intercambiaron algunas palabras aunque el joven afirmó que el primer encuentro entre ambos se dio en 2007, y “ése es el gran punto”, según el conductor.

“De ahí deberíamos haber empezado la charla pero quise arrancarla desde otro lado por una cuestión personal. La gente está esperando esto: la denuncia que él hace dice que él me conoce cuando tenía 14 años. Dice que ‘un hombre’ lo ‘entrega’ a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y en la cama está vestido y a la mañana aparece desnudo, con rasguñones. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad es gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad”, sentenció.

Cuándo se conocieron Jey Mammón y Lucas Benvenuto

La tan comentada fiesta ocurrió en la noche del 25 de abril de 2009 en la casa de Jey Mammón en Once, cuando Lucas Benvenuto tenía 16 años y 7 meses, según se puede determinar con la fecha de nacimiento que aparece en su DNI.

“Yo a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años, la denuncia dice que lo conocí cuando él tenía 14 en ese contexto. Al desmenuzar la causa dice que lo vuelvo a ver con sus 14 y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso donde yo presento mi personaje de Estelita y que él seguía teniendo 14 años”, repitió Mammón, quien aseguró que empezó “a desmenuzar la causa viendo ‘Argenzuela'” esta semana.

“En la fiesta, que fue en el año 2009, Lucas tenía 16 años. De esto tenemos maneras de testificarlo: primero porque hay testigos, segundo porque hay videos, hay un link en YouTube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas”, enumeró el conductor antes de aclarar que ese acompañante “no es el hombre de la denuncia” por abuso sexual que entabló Benvenuto en 2020.

Jey Mammón confesó que en 2020 supo de la acusación por Fernando Burlando, su actual abogado, pero no la estudió “con profundidad” porque estaba en medio de un trance familiar con la muerte inminente de su padre y tenía un presente laboral ajetreado con su programa “Los mammones” (emitido por América TV).

“Yo le digo (a Fernando Burlando) que no estuve nunca con un chico a los 14 años. Desde el tecnicismo de la prescripción, de la que ahora todo el mundo está hablando, antes del año 2015 prescribe la causa, y yo le digo ‘qué carajo me importa la prescripción yo no estuve con un chico de 14 años'”, recordó.

Pero entonces, ¿cómo se dio el encuentro en una fiesta?

“Yo hacía un programa de radio por internet para la comunidad LGBT, si se quiere, desde mi casa en el Once. Pensemos que esto era hace 14 años. El Jey Mammón de ahora no sé qué es, pero el de hace una semana no era el de hace 14 años. Hacía lo que ahora es el streaming. Presento a Estelita. Viene esta pareja, de 22 o 23 años, con Lucas. Él en la causa dice, textual, que años atrás, cuando él tenía 14, un señor me lo entrega y dice ‘a él, que le gustan los nenitos’. Es una atrocidad que, en paralelo con lo que te estoy contando, en esa fiesta desfilaban chicos, estaba Natacha Jaitt, a quién le agradecí de por vida porque cuando a mí no me conocía nadie Natacha Jaitt o Jorge Ibáñez eran personas que me daban manos y me acompañaban en estos espacios under en los cuales uno hacía lo que podía”, explicó el conductor.

“La verdad es que hice ese encuentro para juntar a los que estaban escuchando ese programa de radio. De eso se trataba. Yo te pregunto a vos, eso, hace 14 años…”, apeló Mammón en su entrevista con Jorge Rial.

“Primero, que entre un chico de 16 años a una fiesta, con un documento adulterado, hace 14 años, ¿podía pasar? ¿Estamos discutiendo eso ahora? Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días. No es que lo entregó, no lo llevó en un paquete. Fueron a la fiesta. Me escribió y me puso ‘no puedo creer lo que te está haciendo’ (Lucas), también me dijo por teléfono: ‘te voy a contar algo: antes de hacer la denuncia que hizo me escribió por Instagram'”.

Mammón parafraseó el mensaje que Lucas Benvenuto le mandó a su amigo: “¿Te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jey? No sé si le habrá dicho esto de ‘me drogaba, me violó’. No tengo idea porque tampoco quiero mentir. Pero sí le dijo lo de los 14. Mi amigo le dijo ‘no es así, Lucas, lo que estás diciendo’. ¿Lucas qué hizo? Lo bloqueó. Fue antes de la denuncia de 2020”, resumió el conductor.

La última comunicación entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón fue en agosto de 2019, un año antes de que el joven radicara la denuncia, cuando el conductor ya estaba en pareja con un hombre de Venezuela.

Después de entrar en ese impasse el conductor llegó a los mensajes de Twitter de Benvenuto en los que deslizaba la posibilidad de iniciar acciones legales. Fue en ese momento cuando contactó a Fernando Burlando.

“Sostengo todo el tiempo que Lucas es una víctima de una historia tremenda que yo ahora estoy dilucidando”, convino.

Lucas Benvenuto figura entre las víctimas -hoy adultas- de la red de trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual de la que participaba en psicólogo Jorge Corsi, entre otros adultos.

Tras ver lo que salió en los medios sobre la acusación actual del joven, Jey Mammón explicó que quedó “paralizado” porque es “abanderado” por las víctimas de abuso sexual.

“Yo le creo a la víctima (de abuso sexual) entonces cuando sale una historia de estas yo le creo a la víctima. No me pongo en contra de ningún medio de comunicación o periodista que le cree a la víctima si yo siempre fui así, le creí a la víctima. Ahora a mí me está pasando esto y tengo que decirlo. Empatizo en que es un chico que para mí la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. ‘La sociedad’ es la gente que le hizo daño, la Justicia que le dio vuelta la espalda. Él en un momento dice ‘la prescripción es la historia de mi vida’. Incluida la mía, pero (esa es) sobre un hecho que no sucedió”, sentenció.

“Yo no soy en absoluto parte de esa historia que lo hizo pedazos porque lo que él cuenta… No quiero decir que él miente. Me cuesta decir que es un mentiroso porque una persona que vivió lo que vivió, es más, lo escuché decir en una nota que se le confunden los hechos, los días, las personas en general, no en esto”, agregó Mammón.

“Claramente una persona que vivió lo que él vivió en su vida no está parada en e l mismo lugar en que estamos parados nosotros. Yo viví un vínculo, relación, como sea, que duró hasta sus 25 años. Yo en este teléfono, por boludo o lo que sea, guardo todo. Lo conocí a los 16. Tengo toda mi historia de amor, incluido el último mensaje que me manda, que fue cuando estaba en el ‘Bailando por un sueño’ o después, me dice ‘no me vas a contestar más los mensajes?'”, el último audio que Lucas Benvenuto le mandó fue en 2019.

“Si no me contestás quiero decirte que yo no soy de esos que algún día van a ir a la televisión para decir estuve con Jey Mammón””, reprodujo el conductor. “No me dice ‘me violaste, me drogaste’ o que tenía 14 años”, agregó.

“Lo conocí a los 16 años, empecé a salir, qué se yo, a los 17… ¿a los 18? En definitiva si fue a los 16, 17 o 18 el eje acá es que hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años lo violé”, señaló Mammón al aclarar que la denuncia, y la causa prescrita, son falsas.

“Si alguien necesita ver el número 18 es un debate moral”, señaló el conductor, quien “con honestidad total” reconoció: “no sé cuándo empezó ese vínculo”.

“Pero esa noche no me fui con él y estos chicos que estaban con él lo pueden testificar. Después de un tiempo lo volví a ver y podría tener 17 o 18. Si estoy crucificado y no puedo salir de mi casa -no estoy rogando volver a trabajar, no sé si voy a ser el mismo- yo creo que estamos ante un debate equivocado. Necesito que quede clarísimo que yo no drogué, violé ni abusé d eun nene de 14 años. Desconozco por qué hizo esa denuncia falsa, no voy a demandarlo porque entiendo su historia, lo juro, lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño”, expresó entre lágrimas.