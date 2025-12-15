José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile tras una aplastante victoria sobre Jeannette Jara en el balotaje

El líder republicano se alzó con casi el 60% de los votos y asumirá el 11 de marzo de 2026

Tal como lo preveían todas las encuestas y los analistas -aunque con un margen aún más amplio-, el abanderado de la derecha chilena en pleno, José Antonio Kast, logró este domingo casi el 60% de los votos en el balotaje presidencial contra la carta del oficialismo, Jeannette Jara (40%), erigiéndose así como el nuevo Presidente electo de la República.

Las cifras se dieron a conocer de manera preliminar poco antes de las 20:00, hora local, con el 57,44% de las mesas escrutadas, y a pesar de que más de 15,7 millones de chilenos fueron a sufragar de manera obligatoria, el proceso eleccionario se desarrolló con relativa normalidad y solo en algunos centros de votación santiaguinos se reportaron algunas filas y una que otro reclamo entre los votantes y los vocales de mesa.

“Además, elegir entre solo dos opciones hizo que el proceso eleccionario fuera mucho más expedito”, señaló a Infobae un vocal de mesa en el Liceo de Aplicación de Santiago, quien cumplía por tercera vez con la responsabilidad de entregar los votos y velar por su correcto conteo.

El líder del Partido Republicano, que asumirá su cargo el 11 de marzo de 2026, esperó los resultados en la sede de su colectividad en la comuna santiaguina de Las Condes, hasta donde llegaron personeros de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, socialcristianos y libertarios, quienes lo apoyaron en este balotaje.

Allí recibió el llamado de felicitaciones de Jara y también el saludo protocolar del presidente Gabriel Boric -que fue transmitido por señal abierta-, mientras celebraba junto a su familia y equipo de campaña. Se esperaba que pasadas las 21 horas diera un discurso en un escenario montado en calle Presidente Errázuriz detrás del vidrio blindado que ha utilizado en las últimas semanas.

Jeannette Jara, en tanto, votó temprano en la comuna de Conchalí acompañada de su familia, almorzó con su hijo, trató de “dormir una siestecita” y para el conteo de los votos llegó a su centro de operaciones en el Hotel Fundador, ubicado en el barrio París-Londres del centro capitalino.

Las claves de su discurso

El discurso que llevó a Kast al poder, a grosso modo, estuvo marcado por el combate a la crisis de seguridad que sacude al país, la expulsión de mas de 300 mil inmigrantes ilegales, el cierre de la frontera norte y el repunte de la economía.

Sin embargo, aunque su propio programa señala la posibilidad de suspender la Ley de 40 horas para las pequeñas y medianas empresas -ley promulgada en el gobierno de Boric por Jeannette Jara, quien era ministra de Trabajo-, en el último debate televisivo con la militante comunista tuvo que prometer que no tocará dicha ley ni otros beneficios sociales como el aumento del sueldo mínimo, la indemnización a los trabajadores por años de servicio y la pensión de los jubilados (PGU).

Cabe destacar que según el último sondeo de Ipsos en octubre, el 63% de los chilenos afirmó que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico y la crisis migratoria.

En la última década, los homicidios se duplicaron y aunque están en baja hace dos años, sí existe un alza en crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, delitos antes poco conocidos en el país que llegaron de la mano del venezolano Tren de Aragua y otras bandas colombianas y peruanas.

En los debates que participó, tampoco supo explicar claramente cómo piensa expulsar a lo más de 300 mil inmigrantes ilegales que viven en el país, asegurando que los “invitará a irse” para que vuelvan de manera legal, o “tendrán que irse con su ropa puesta”.

Kast y el giro en las relaciones internacionales

Por la mañana, después de votar, el flamante nuevo mandatario dio luces acerca de su futura relación con el resto de América Latina y reveló que su par argentino, Javier Milei, lo llamó cuando pasó a la segunda vuelta, admitiendo tener con él más de un punto en común.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones, que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se le va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú, y con Argentina vamos a tratar de generar las mejores relaciones”, sostuvo en un punto de prensa después de votar.

“Yo conozco al presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con él (…) Conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien”,

De paso, destacó la sinergia que existe entre ambos países.

“Ellos tienen muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia Pacífico”, sostuvo.